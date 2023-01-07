«Кадр, который запечатлел мои переживания»: певица Сати Казанова показала редкое фото из детства

Российская певица Сати Казанова поделилась с passion.ru своей редкой детской фотографией с празднования Нового года. По словам артистки, это единственный снимок, на котором отражены её волнения, связанные с гуляниями на школьном утреннике в преддверии 31 декабря. Тогда певице выпала важная миссия – создавать настроение ученикам, преподавателем и пришедшим на праздник гостям.