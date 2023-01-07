«Кадр, который запечатлел мои переживания»: певица Сати Казанова показала редкое фото из детства
«Запечатлел мои переживания»: певица Сати Казанова рассказала о событии из детства и показала фото.
Фото: Фото из личного архива Сати Казановой
Российская певица Сати Казанова поделилась с passion.ru своей редкой детской фотографией с празднования Нового года. По словам артистки, это единственный снимок, на котором отражены её волнения, связанные с гуляниями на школьном утреннике в преддверии 31 декабря. Тогда певице выпала важная миссия – создавать настроение ученикам, преподавателем и пришедшим на праздник гостям.
Певица Сати Казанова на детском утреннике (справа)
Фото: Фото из личного архива Сати Казановой
Когда я пошла в школу, мне посчастливилось играть Снегурочку на утренниках. У меня осталось немного детских фотографий, и это единственный кадр, который запечатлел мои новогодние переживания, образ Снегурочки с выкрашенными щёчками, костюм, который смастерила мама.
Сати Казанова
Российская певица
Сати Казанова подчеркивает – все ее детские воспоминания про Новый год исключительно позитивные. В 2023-м она пожелала россиянам ценить моменты, «поскольку, становясь взрослыми и серьёзными, упускаем маленькие чудеса, которые есть в каждом дне».