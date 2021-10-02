Влад Кадони перестал скрывать возлюбленную, с которой встречается уже полгода
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Фото: Instagram
Звезда «Битвы экстрасенсов» и ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони представил поклонникам свою новую возлюбленную. 35-летний артист еще несколько месяцев назад признался в одном из интервью, что завел роман. Тогда он отметил, что его пассия не принадлежит к миру шоу-бизнеса. А теперь Кадони наконец-то выложил совместное фото с девушкой, написав, что встречается с ней больше полугода.
«Мы провели шикарный отпуск вместе. Да и вообще последние пол года были чертовски хороши в моей жизни. Не во всем, но что касается нашего общения — однозначно... Спасибо, что ты рядом, спасибо что рядом я счастлив. Все лучшее только впереди», — поделился Влад Кадони в соцсетях, хотя обычно предпочитает не говорить о личной жизни.
При этом телеведущий не стал раскрывать ни имя возлюбленной, ни другие факты о ней.
Выбор Влада Кадони прокомментировали не только поклонники, но и коллеги. «Очень красивая пара!!!» — высказалась в комментариях Ольга Орлова. Ксения Бородина оставила целую строку эмоджи. Положительные комментарии также написали бывшие и нынешние участники реалити Евгения Феофилактова, Милена Дейнега, Диляра Ларина и другие.
Многие отметили, что влюбленные сильно похожи друг на друга.
Влад Кадони обычно скрывает личную жизнь, официально известно только об одном его романе. В 2015 году он начал встречаться с редактором проекта «Битва экстрасенсов» Анной Девицкой, но позднее пара рассталась. Ходили слухи о романе Кадони с Ольгой Орловой, но они не подтвердились.
Фото и видео: @domkadoni/Instagram