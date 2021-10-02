Влад Кадони перестал скрывать возлюбленную, с которой встречается уже полгода

«Мы провели шикарный отпуск вместе. Да и вообще последние пол года были чертовски хороши в моей жизни. Не во всем, но что касается нашего общения — однозначно... Спасибо, что ты рядом, спасибо что рядом я счастлив. Все лучшее только впереди», — поделился Влад Кадони в соцсетях, хотя обычно предпочитает не говорить о личной жизни.

При этом телеведущий не стал раскрывать ни имя возлюбленной, ни другие факты о ней.