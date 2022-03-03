Кабаева высказалась о запретах в сторону России: «Самая позорная страница в истории мирового спорта»
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Фото: Gennadii Usoev/ Global Look Press
Международный олимпийский комитет порекомендовал спортивным федерациям ограничить допуск спортсменов из России и Беларуси до международных соревнований. 2 марта Международный паралимпийский комитет принял решение позволить российским спортсменам участвовать в Играх в Пекине, однако уже на следующий день отозвал допуск.
Алина Кабаева не смогла промолчать и прокомментировала данную ситуацию в разговоре с ТАСС. «Считаю, что более позорной страницы в истории мирового спорта не было никогда. Руководство многих международных спортивных организаций давно и под разными предлогами занимается совершенно неспортивными делами. Теперь это перестали скрывать. Их «забота» о мире так же лицемерна, как и борьба за чистый спорт», — сказала олимпийская чемпионка.
Кабаева подчеркнула, что, несмотря на отстранение российских спортсменов от соревнований, Россия все равно останется великой спортивной державой. Она считает, что уровень мирового спорта пострадает из-за отсутствия российских спортсменов на арене.
«Лицемерие высших спортивных чиновников — это очень мощный допинг. Он сильно влияет на успехи и качество мирового спорта. Если бы на лицемерие существовали пробы, никто из лицемеров никогда не получил бы допуска к управлению спортом высших достижений», — добавила гимнастка.
Девушка уверена, что страна справится со всеми запретами и ограничениями.
Фото и видео: Instagram, Global Look Press