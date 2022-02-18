Кабаева уверена, что допинг-скандал с Валиевой мог быть спланирован

Алина Кабаева считает, что длительное неоглашение результатов допинг-теста фигуристки было задумано специально. Виной всему золотая медаль, которую хотели отобрать у сборной России.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили и команда все равно выиграла бы золотую медаль, а так есть повод передать ее награду второму месту, которое заняли американцы», — приводит слова Кабаевой ТАСС.