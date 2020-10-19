«К зиме готова»: Екатерина Климова в меховой шапке поздравила с первым снегом

«Наконец то вы появились. Уже соскучились», «Красавица! Такая гармоничная и естественная красота», «Какая Вы уютная на этой фотографии!», «Отличное фото! Красивая, молодая, задорная!», «Катюш, Вы Королева!!!», «Здорово. Девушка из фильма 70х», — пишут Екатерине восхищенные поклонники. Некоторые сетуют на то, что в их городах снега пока нет.

Такой образ очень подходит Екатерине, которая у многих ассоциируется с элегантным классическим винтажным стилем. Несмотря на это, актриса часто делится в своем Instagram и более современными стильными комплектами, которые неизменно вызывают интерес и восторг подписчиков.