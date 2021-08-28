К Тиллю Линдеманну нагрянула полиция в ночь перед выступлением в Твери
Лидер немецкой рок-группы Rammstein в последнее время часто прилетает в Россию ради выступлений или съемок клипов, и периодически успевает иметь проблемы с законом. Недавно Эрмитаж обвинил 58-летнего артиста в продаже токенов с изображением музея без согласования с руководством. А накануне ночью в номер музыканта, который находится в селе Завидово Тверской области, пришла полиция.
Как сообщает Telegram-канал Baza, российские правоохранительные органы провели следственные мероприятия в номере отеля лидера немецкой группы. Что именно искали представители власти пока не известно. Но сообщается, что один из участников группы отправился в участок из-за конфликта с полицией.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Picture-alliance
Тилль и его группа должны выступить на музыкальном фестивале «Макларин» под Тверью.
Отрывок из клипа Тилля Линдеманна
Также Rammstein станет хедлайнером московского Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который пройдет 4 и 5 сентября на Красной площади.
Фото и видео: Picture-alliance
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