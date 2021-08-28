Сегодня в 11:35

К Тиллю Линдеманну нагрянула полиция в ночь перед выступлением в Твери

Лидер немецкой рок-группы Rammstein в последнее время часто прилетает в Россию ради выступлений или съемок клипов, и периодически успевает иметь проблемы с законом. Недавно Эрмитаж обвинил 58-летнего артиста в продаже токенов с изображением музея без согласования с руководством. А накануне ночью в номер музыканта, который находится в селе Завидово Тверской области, пришла полиция.