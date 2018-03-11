Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

К свадьбе принца Гарри выпустят «поющие» презервативы

1 / 10
Принц Гарри и Меган Маркл
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Компания Crown Jewels анонсировала выпуск сувенирных контрацептивов, приуроченных к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл.

Как отмечено на сайте компании, при открытии коробки с сувенирными презервативами, можно будет услышать гимн Великобритании «Боже, храни королеву» и гимн США «Знамя, усыпанное звездами». Упаковка украшена портретами принца Гарри и Меган Маркл, а описание гласит, что презервативы подходят для принца.

Фото: crownjewelscondoms.co.uk

Компания Crown Jewels сообщает, что ни один из членов королевской семьи не одобрил данное изделие. Кроме того, уточняется, что изделие носит сувенирный характер и не является средством контрацепции. «Поющие» презервативы можно купить на сайте производителя, цена за упаковку указана £10 (приблизительно 785 рублей).

Фото: crownjewelscondoms.co.uk

Стоит отметить, что компания Crown Jewels выпускала аналогичный сувенир к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, состоявшейся 29 апреля 2011 года. Напомним, долгожданная свадьба наследника британского престола принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Фото: crownjewelscondoms.co.uk, globallookpress, eastnews

Гороскоп