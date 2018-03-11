К свадьбе принца Гарри выпустят «поющие» презервативы
Как отмечено на сайте компании, при открытии коробки с сувенирными презервативами, можно будет услышать гимн Великобритании «Боже, храни королеву» и гимн США «Знамя, усыпанное звездами». Упаковка украшена портретами принца Гарри и Меган Маркл, а описание гласит, что презервативы подходят для принца.
Компания Crown Jewels сообщает, что ни один из членов королевской семьи не одобрил данное изделие. Кроме того, уточняется, что изделие носит сувенирный характер и не является средством контрацепции. «Поющие» презервативы можно купить на сайте производителя, цена за упаковку указана £10 (приблизительно 785 рублей).
Стоит отметить, что компания Crown Jewels выпускала аналогичный сувенир к свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон, состоявшейся 29 апреля 2011 года. Напомним, долгожданная свадьба наследника британского престола принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
Фото: crownjewelscondoms.co.uk, globallookpress, eastnews