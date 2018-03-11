К свадьбе принца Гарри выпустят «поющие» презервативы

Компания Crown Jewels сообщает, что ни один из членов королевской семьи не одобрил данное изделие. Кроме того, уточняется, что изделие носит сувенирный характер и не является средством контрацепции. «Поющие» презервативы можно купить на сайте производителя, цена за упаковку указана £10 (приблизительно 785 рублей).