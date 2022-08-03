К себе поближе: Ирина Шейк забрала свою мать из России

В последнее время многие знаменитости перебираются за границу и перевозят туда своих близких. Вот и супермодель Ирину Шейк на днях застали в компании матери, Ольги Шайхлисламовой в Нью-Йорке. Женщины выходили из одного из ресторанов на Манхэттене, вместе с близкой подругой модели Стеллой Максвелл.

Поклонники тут же решили, что бывшая возлюбленная Брэдли Купера помогла родительнице сменить местожительства, однако сама Ирина Шейк пока никак не отреагировала на эти слухи. Поэтому, скорее всего, мать супермодели просто приехала навестить дочь и внучку Лею, в которой души не чает.