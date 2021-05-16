«К полноте склонны все»: Екатерина Волкова о том, что помогает ей держать себя в форме

39-летняя звезда сериала «Воронины» находится в прекрасной форме. Волкова рассказала изданию «Аргументы и факты», что на данный момент придерживается интервального типа питания. Эта система наиболее комфортна для актрисы. Она заключается в том, чтобы выбрать для себя наиболее удобное время для принятия пищи в течение дня, но интервал должен быть не более 8 часов. Остальные 16 часов нужно вообще ничего не есть.

Актриса отмечает, что перешла на интервальное голодание абсолютно безболезненно и оно подходит для нее лучше всего. Сложнее дела обстоят у Екатерины во время гастролей, когда перекусить получается далеко не всегда. Волкова предпочитает выходить на сцену голодной, а после спектакля уже плотно поужинать. Пища не всегда должны быть обязательно здоровой. Актриса уверена, что слишком жесткие ограничения не приведут ни к чему хорошему. Иногда нужно позволять себе слабости во избежание срывов.

Для того чтобы быстро прийти в форму и скинуть вес за считанные дни, Волкова пьет овощные соки, составленные специально для нее. Буквально за 2-3 дня они помогают очистить организм от шлаков и лишней жидкости.

Актриса уверена, что каждый человек склонен к полноте, просто по-разному. Однако, если все будут переедать мучного, то результат не заставит себя ждать. Поэтому Екатерина старается не расслабляться. Помимо еды, Волкова раз в полгода посещает массажиста, который за 5-6 сеансов помогает лишнему жиру не застаиваться в организме.