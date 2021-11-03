«К победе не стремлюсь»: Макар Запорожский рассказал об участии в шоу «Ледниковый период»

32-летний российский актер Макар Запорожский является одним из участников шоу «Ледниковый период». Его партнерша — 31-летняя фигуристка Екатерина Боброва. Как заявляет Макар, между собой они замечательно ладят и ему даже довелось подружиться с мужем и сыном Екатерины.

Несмотря на то, что Запорожский впервые участвует в «Ледниковом периоде», со льдом актер уже давным-давно перешел на «ты». Роль вратаря Дмитрия Щукина в популярном сериале «Молодежка» про хоккейную сборную помогла артистку улучшить свои навыки в этом виде спорта. С тех пор Макар полюбил хоккей и начал играть в любительской сборной.

Однако впервые актер встал на лед еще в 2011-2012 годах, когда проходил пробы в картину «Легенда №17». Роль в фильме тогда получит Данила Козловский, но сам Макар остался не сильно расстроен, ведь он покинул кастинг «не с пустыми руками» и научился уверенно стоять на коньках.

Участие в телешоу «Ледниковый период», конечно, значительно отличается от игры в хоккей. «Фигурное катание — это совсем не просто, это очень трудный координационный вид спорта. По мне, так еще такой туговатый — суставы, зажимы, очень много проблем у меня. Так что не все просто дается», — рассказывает актер.

Как рассказывает он сам, в проект его привело желание «попробовать что-то новое и интересное», а к победе в шоу Макар относится значительно легче, чем его напарница. «Главное — остаться здоровым, а не даже участие, — утверждает актер. — Нет, к победе не стремлюсь, таких амбиций у меня нет. Просто победить хочется Кате, а мне приходится соответствовать ее стремлениям, потому что по большому счету все, что я хотел, я уже получил от этого проекта. А остальное — надо докатать, дотянуть лямку».