«К бабьему лету во всеоружии»: Ирина Салтыкова похвасталась фигурой в «умном» купальнике
Фото: Instagram Ирины Салтыковой
Ирина Салтыкова опубликовала фото, на котором позирует в необычном купальнике и демонстрирует стройную фигуру. «К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в умном купальнике. Во-первых, он не оставляет белых следов на коже, то есть тело загорает равномерно, ткань имеет эффект солнцезащитного крема spf 35, шикарный бонус — купальник мгновенно сохнет и даже обеспечивает небольшую утяжку. Девочки, это просто класс!!! А какие наряды вы подготовили к теплой осени?», — написала певица.
Фото: Instagram Ирины Салтыковой
Фолловеры оценили эффектный кадр, о чем написали в многочисленных комментариях: «Ирина, красотка!», «Статуэточка», «Классно выглядишь! Всегда 18», «Красавица», «Законсервировались?», «Ирина, какая тебе утяжка, ты и так тростинка! Лапочка», «Красота какая!!! И, что редкость, умная и тонкая подача. Ира, вы во всем спец», «Суперская», «Клевая», «Ира!!!! Форма умопомрачения».
Отметим, что неменяющаяся внешность звезды 90-х Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. В начале мая певица отметила 54-летие. Правда, глядя на эту стройную блондинку, поздравить ее хочется максимум с 30-летием.
Фото: Instagram
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