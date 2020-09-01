«К бабьему лету во всеоружии»: Ирина Салтыкова похвасталась фигурой в «умном» купальнике

Фолловеры оценили эффектный кадр, о чем написали в многочисленных комментариях: «Ирина, красотка!», «Статуэточка», «Классно выглядишь! Всегда 18», «Красавица», «Законсервировались?», «Ирина, какая тебе утяжка, ты и так тростинка! Лапочка», «Красота какая!!! И, что редкость, умная и тонкая подача. Ира, вы во всем спец», «Суперская», «Клевая», «Ира!!!! Форма умопомрачения».

Отметим, что неменяющаяся внешность звезды 90-х Ирины Салтыковой уже много лет остается загадкой для ее поклонников. В начале мая певица отметила 54-летие. Правда, глядя на эту стройную блондинку, поздравить ее хочется максимум с 30-летием.