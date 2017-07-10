Пышная грудь, длинные ноги и тонкая талия сделали Джессику Симпсон одной из самых сексуальных актрис Голливуда

Однако после рождения детей, когда из размера S Джессика перешла в уверенный XL, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть былые формы. «Я чувствовала такую неуверенность в себе — даже не могла поверить, что вешу так много!», — рассказала Симпсон в одном из интервью.

В конечном счете актрисе все-таки удалось одержать победу над лишним весом, и сейчас она с удовольствием демонстрирует стройную фигуру поклонникам. Так, несколько часов назад Джессика опубликовала очень горячий снимок топлес, во всей красе показав аппетитные ягодицы и красивые изгибы тела.