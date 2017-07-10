Изящные изгибы и упругие ягодицы: 37-летняя Джессика Симпсон опубликовала горячее фото в бассейне
Пышная грудь, длинные ноги и тонкая талия сделали Джессику Симпсон одной из самых сексуальных актрис Голливуда
Однако после рождения детей, когда из размера S Джессика перешла в уверенный XL, ей пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть былые формы. «Я чувствовала такую неуверенность в себе — даже не могла поверить, что вешу так много!», — рассказала Симпсон в одном из интервью.
В конечном счете актрисе все-таки удалось одержать победу над лишним весом, и сейчас она с удовольствием демонстрирует стройную фигуру поклонникам. Так, несколько часов назад Джессика опубликовала очень горячий снимок топлес, во всей красе показав аппетитные ягодицы и красивые изгибы тела.
Фото сделано в честь дня рождения Симпсон — артистке исполнилось 37 лет, о чем она и сообщила в своем блоге, подписав снимок «Kiss My Butt 36».
Подписчики поспешили поздравить актрису, при этом отметив, что она находится в отличной форме: «Ты прекрасна!», «С днем рождения, самая красивая женщина!», «Ты очень красивая!», «Самая сексуальная!», «Вот это формы».
Фото: instagram.com, globallookpress.com