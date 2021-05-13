Изящная Повереннова, стильная Пушкина и другие гости на премьере фильма «Пробуждение»
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Фото: Пресс-служба
12 мая Дарья Повереннова, Оксана Пушкина, Амина Зарипова с супругом Алексеем Кортневым, Наталья Белоголовцева, Кристина Бабушкина и другие известные личности прибыли в Центр документального кино, чтобы первыми увидеть фильм о детях с особенностями и судьбах их родителей «Пробуждение».
Изящная Дарья Повереннова для вечера выбрала элегантный образ с ярким топом горчичного цвета и строгими брюками со «стрелками».
«Когда ты физически здоровый человек и сталкиваешься с какими-то неудачами, а потом видишь, как люди, которым действительно сложно, обладают таким стремлением к жизни, находят в себе силы радоваться и совершать героические поступки, твои проблемы просто меркнут, — поделилась эмоциями Дарья Повереннова. — Я не представляла, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут кататься на лыжах, да еще и так профессионально. Это действительно чудо. Я очень хочу, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей».
Телеведущая Арина Шарапова для вечера общения с друзьями и коллегами выбрала брючный костюм цвета ультрамарин.
«Поддерживать особенных детей должно стать нормой для человечества, и большое счастье быть к этому причастной», — прокомментировала Арина Шарапова.
Фото: Пресс-служба
Актриса Алена Чехова для просмотра фильма выбрала легкое просторное платье нежного бежевого оттенка. Изюминку летнему образу придала маленькая сумочка с бахромой.
«Мир меняется в лучшую сторону по отношению к людям с особенностями, но впереди еще много работы. Важно помнить, что такие люди есть, они среди нас и имеют право наслаждаться жизнью в полной мере. Мне кажется важным интегрировать людей с ограниченными возможностями во все сферы жизни, сделать их видимыми. Это позволит обращать большее внимание на их нужды и прислушиваться к ним», — говорит Алена Чехова.
Фото: Пресс-служба
Фильм Константина Кузнецова «Пробуждение» подготовлен студией VOzDUHFILM и программой комплексной реабилитации личности «Лига мечты». Авторы уже подали заявки на участие в международном Нью-Йоркском кинофестивале и «Каннских львах», а в мае фильм получил награду Golden Award of Montreux (Швейцария).
Фильм рассказывает о трех разных жизнях, объединенных единым приговором врачей. Главные герои — родители и их дети с особенностями развития, один из которых подросток с аутизмом впервые заговорил в 16 лет. Многие годы они являются подопечными программы «Лига мечты». Это кино о победе над диагнозами и предрассудками.
«Я поддерживаю "Лигу мечты" с самого начала, и 7 лет назад я не мог даже представить, что проект достигнет таких масштабов. Я рад, что программа успешно развивается, и уверен, что у нее огромные перспективы не только внутри нашей страны, но и за ее пределами», — рассказал Алексей Кортнев.
С 13 мая фильм доступен для просмотра на YouTube-канале «Лиги мечты», а позже появится и на платформах онлайн-кинотеатров.
Фото: пресс-служба
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