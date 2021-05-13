Изящная Повереннова, стильная Пушкина и другие гости на премьере фильма «Пробуждение»

12 мая Дарья Повереннова, Оксана Пушкина, Амина Зарипова с супругом Алексеем Кортневым, Наталья Белоголовцева, Кристина Бабушкина и другие известные личности прибыли в Центр документального кино, чтобы первыми увидеть фильм о детях с особенностями и судьбах их родителей «Пробуждение».

Изящная Дарья Повереннова для вечера выбрала элегантный образ с ярким топом горчичного цвета и строгими брюками со «стрелками».

«Когда ты физически здоровый человек и сталкиваешься с какими-то неудачами, а потом видишь, как люди, которым действительно сложно, обладают таким стремлением к жизни, находят в себе силы радоваться и совершать героические поступки, твои проблемы просто меркнут, — поделилась эмоциями Дарья Повереннова. — Я не представляла, что дети с ограниченными возможностями здоровья могут кататься на лыжах, да еще и так профессионально. Это действительно чудо. Я очень хочу, чтобы этот фильм увидело как можно больше людей».

Телеведущая Арина Шарапова для вечера общения с друзьями и коллегами выбрала брючный костюм цвета ультрамарин.

«Поддерживать особенных детей должно стать нормой для человечества, и большое счастье быть к этому причастной», — прокомментировала Арина Шарапова.