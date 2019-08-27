«Изящная и женственная»: в Сети обсуждают новую чувственную фотосессию Надежды Михалковой

Подписчики Михалковой-младшей отметили, что на снимках их любимица получилась очень женственной и грациозной.

«Хочется воскликнуть голосом героини Лии Ахеджаковой Веры: "Отпад!"», «Если объединяются две сестры - никакие проблемы не страшны.) Красиво и содержательно!», «Радость родителей. Такие дочери! Глаз не оторвать...», «Очень хороший фото портрет. Есть настроение, грация, пластика, красота и женственность, есть атмосфера», «Изящная», - написали Надежде в комментариях.

А какое фото вам понравилось больше?