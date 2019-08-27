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«Изящная и женственная»: в Сети обсуждают новую чувственную фотосессию Надежды Михалковой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Надежда Михалкова

Фото: Instagram

Актриса снялась с сестрой Анной для глянцевого издания.

32-летняя Надежда Михалкова стала героиней журнала Elle. Для издания устроили черно-белую фотосессию, в которой актриса приняла участие со старшей сестрой Анной.

Надежда на аттракционах

Надежда призналась, что участие в фотопроекте стало для нее большим удовольствием.

«Буду выкладывать по одной , чтобы насладиться каждой фотографией . @anikiti4na жди)) ничего не страшно когда @ngoldenberg берет все под контроль начиная от образов заканчивая настроением. @danilgolovkin незаметно делает такие снимки, которые хочется пересматривать. @kochegov_konstantin нежно трогает волосы и они его слушаются. @thesavva массажными движениями наносит макияж и лицо его слушается )) Спасибо каждому за профессионализм настроение юмор и атмосферу», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

Актриса также опубликовала и фото с Анной.

Подписчики Михалковой-младшей отметили, что на снимках их любимица получилась очень женственной и грациозной.

«Хочется воскликнуть голосом героини Лии Ахеджаковой Веры: "Отпад!"», «Если объединяются две сестры - никакие проблемы не страшны.) Красиво и содержательно!», «Радость родителей. Такие дочери! Глаз не оторвать...», «Очень хороший фото портрет. Есть настроение, грация, пластика, красота и женственность, есть атмосфера», «Изящная», - написали Надежде в комментариях.

А какое фото вам понравилось больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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