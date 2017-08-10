На днях Татьяна Навка вместе с дочками, двухлетней Надей и 17-летней Сашей улетела отдыхать на море.

Оттуда фигуристка делится яркими кадрами, показывая, как проходит семейное путешествие. Ее старшая дочь тоже не отстает от мамы и ежедневно радует фанатов новыми снимками. Так, накануне, девушка опубликовала откровенное фото, во всей красе показав стройную фигуру в черном бикини.

Несмотря на то, что Саша не пошла по маминым стопам, она все же много лет отдала спорту. Дочь Навки целых девять лет занималась теннисом, однако некоторое время назад оставила ракетку и решила всерьез заняться вокалом. Жулина взяла сценический псевдоним Алексия и уже выпустила пару песен. Сама Навка полностью поддерживает дочь и, кроме того, готова самостоятельно заняться ее продюсированием.

Фото: instagram.com