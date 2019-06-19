logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Полурасстегнутая рубашка и ботфорты: зажигательный танец 61-летней Шэрон Стоун впечатлил поклонников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Шэрон Стоун

Фото: Getty Images
Зажигательное видео актриса опубликовала в социальной сети.

Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун поделилась с подписчиками видеороликом, в котором показала всю свою природную красоту и грацию: Шэрон танцует под чувственную песню. На 61-летней актрисе надеты свободная рубашка, мини-шорты и высокие лаковые сапоги.

Чувственный танец Шэрон Стоун

«Делайте то, что вам нравится делать. Я люблю танцевать и танцую изо всех сил», - написала актриса.

Судя по антуражу вокруг, Шэрон принимала участие в очередной фотосессии. Но для какого именно проекта, актриса предпочла пока сохранить в тайне.

Шэрон у бассейна

Первой комментарий под роликом оставила супермодель Наоми Кэмпбелл. Правда, она обошлась без слов, ограничившись множеством смайликов, обозначающих огонь. Дэми Мур также потеряла дар речи и выразила эмоции картинками.

«Продолжай, продолжай, Шэрон! Нам нравится»,

«Самая сексуальная женщина всех времен»,

«Ты выглядишь великолепно!», - последовали сотни комментариев от восторженных подписчиков.

Шикарная Шэрон

Фото: Getty Images

Поклонники Шэрон не раз отмечали, что она выглядит потрясающе: у нее идеальная фигура, всегда простые, шикарные образы и что никогда не подумаешь, сколько ей на самом деле лет.

А вам понравился танец Шэрон?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images

Видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...