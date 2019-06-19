Полурасстегнутая рубашка и ботфорты: зажигательный танец 61-летней Шэрон Стоун впечатлил поклонников

Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун поделилась с подписчиками видеороликом, в котором показала всю свою природную красоту и грацию: Шэрон танцует под чувственную песню. На 61-летней актрисе надеты свободная рубашка, мини-шорты и высокие лаковые сапоги.
«Делайте то, что вам нравится делать. Я люблю танцевать и танцую изо всех сил», - написала актриса.
Судя по антуражу вокруг, Шэрон принимала участие в очередной фотосессии. Но для какого именно проекта, актриса предпочла пока сохранить в тайне.
Первой комментарий под роликом оставила супермодель Наоми Кэмпбелл. Правда, она обошлась без слов, ограничившись множеством смайликов, обозначающих огонь. Дэми Мур также потеряла дар речи и выразила эмоции картинками.
«Продолжай, продолжай, Шэрон! Нам нравится»,
«Самая сексуальная женщина всех времен»,
«Ты выглядишь великолепно!», - последовали сотни комментариев от восторженных подписчиков.
Фото: Getty Images
Поклонники Шэрон не раз отмечали, что она выглядит потрясающе: у нее идеальная фигура, всегда простые, шикарные образы и что никогда не подумаешь, сколько ей на самом деле лет.
А вам понравился танец Шэрон?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images
Видео: Instagram
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