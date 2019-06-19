Полурасстегнутая рубашка и ботфорты: зажигательный танец 61-летней Шэрон Стоун впечатлил поклонников

«Делайте то, что вам нравится делать. Я люблю танцевать и танцую изо всех сил», - написала актриса.

Судя по антуражу вокруг, Шэрон принимала участие в очередной фотосессии. Но для какого именно проекта, актриса предпочла пока сохранить в тайне.