Красота требует жертв: как европейские стоматологи избавили Пугачеву от проблем с зубами

72-летняя эстрадная певица редко скрывает информацию о своих преображениях от публики. Поклонники творчества певицы часто отмечают ее многочисленные внешние изменения, которые лишь положительно влияют на внешний вид Аллы Борисовны. Одна из самых колоссальных работ, проделанных Пугачевой со своей внешностью — ее зубы.

Дать свои комментарии по работе стоматологов над ротовой полостью Примадонный решила кандидат медицинских наук Наталья​ Eлфимова. «У Аллы Борисовны была диастема. Это аномалия положения зубов, которая представляет собой промежуток (щель) между центральными резцами. Диастемы встречаются примерно у двадцати процентов людей, чаще на верхней челюсти. При правильном подходе недостаток превращается в изюминку, и образ становится запоминающимся и интересным», — рассказывает специалист.

Однако от своей «особенности» Пугачева решила избавиться при помощи установки зубных имплантов. «Алла Борисовна одна из первых прибегла к операции по установке имплантатов. Делала она их в Европе. Певица этого и сама не скрывает. Все вмешательства были проведены на высоком уровне. У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов», — сообщает Елфимова порталу Sobesednik.ru.