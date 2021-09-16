Известный образом Зазы Наполи Владим Казанцев — о браке и причинах развода с женой

Артист с большим теплом отзывается о бывшей жене: «Я сам шутник и балагур и она такая же. Очень нам вместе весело было. Все заграничные поездки, которые были в моей жизни, — мы ездили вместе», — вспомнил Владим. В какой-то момент их дороги просто разошлись, по работе они все больше начали проводить времени врозь и все меньше пересекаться: «Со временем ты понимаешь, что мы уже становимся друзьями. И все сошло на нет», — заключил шоумен.

Им было легко найти общий язык, но брак продлился недолго. Казанцев рассказал, что какое-то время после расставания они не поддерживали связь и развелись совсем недавно. Общий стаж их брака составляет шесть лет, из них последние три — они жили отдельно.

О состоянии личной жизни на сегодняшний день эпатажная звезда не решился рассказывать на камеру, но пообещал поделиться секретом с ведущей вне съемки. Хотя он честно признается, что серьезные отношения ему было всегда трудно заводить из-за напряженного графика работы: в основном в образе Зазы Наполи он выступает ночью, а днем занимается своими концертными образами и даже шьет их. А на предложение найти вторую половинку в своей актерской сфере отрезал: «Мне неинтересно будет, потому что я не люблю тащить Зазу Наполи домой», — убедил ведущую он.