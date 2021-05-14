Известный телеведущий Владимир Молчанов попал в больницу в Москве
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Global Look Press
Телеведущему диагностировали тяжелое заболевание, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Известный теле- и радиоведущий Владимир Молчанов попал в больницу в Москве. Об этом сообщает 14 мая «РЕН ТВ».
Мужчину доставили в больницу в связи с серьезным заболеванием, ему потребуется операция. Состояние Молчанова не уточняется, сейчас он находится под наблюдением врачей.
Владимир Молчанов — известный советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист, наиболее знаменит как автор и ведущий программы «До и после полуночи» на советском телевидении.
Кроме того, за свою работу Молчанов был неоднократно удостоен премии «ТЭФИ».
Фото: Global Look Press
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