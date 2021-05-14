Известный телеведущий Владимир Молчанов попал в больницу в Москве

Известный теле- и радиоведущий Владимир Молчанов попал в больницу в Москве. Об этом сообщает 14 мая «РЕН ТВ».

Мужчину доставили в больницу в связи с серьезным заболеванием, ему потребуется операция. Состояние Молчанова не уточняется, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Владимир Молчанов — известный советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист, наиболее знаменит как автор и ведущий программы «До и после полуночи» на советском телевидении.

Кроме того, за свою работу Молчанов был неоднократно удостоен премии «ТЭФИ».