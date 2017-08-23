Российский скрипач Дмитрий Коган скончался в возрасте 38 лет.

Дмитрий Коган был известен как на родине, так и за рубежом. Скрипач выступал в концертных залах Америки, Азии, Европы, Австралии, а также в странах Ближнего Востока. Звание Заслуженного артиста музыкант получил семь лет назад. В 2014 году был назначен художественным руководителем оркестра «Московская камерата».

Приносим семье музыканта искренние соболезнования.

Фото: globallookpress