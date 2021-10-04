Известный российский дирижер Юрий Паисов скончался на 83-м году жизни

Стало известно о смерти известного музыковеда, хорового дирижера и доктора искусствоведения Юрия Ивановича Паисова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Он скончался в возрасте 82 лет в деревне Борки, которая расположена на Рублево-Успенском шоссе. Предположительно, причиной его кончины стала сердечная недостаточность.

«Поступило сообщение о смерти 82-летнего мужчины в деревне Борки в Одинцовском районе Московской области. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность», — пишет «КП» со ссылкой на собственный источник.