Известный российский дирижер Юрий Паисов скончался на 83-м году жизни
Стало известно о смерти известного музыковеда, хорового дирижера и доктора искусствоведения Юрия Ивановича Паисова. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Он скончался в возрасте 82 лет в деревне Борки, которая расположена на Рублево-Успенском шоссе. Предположительно, причиной его кончины стала сердечная недостаточность.
«Поступило сообщение о смерти 82-летнего мужчины в деревне Борки в Одинцовском районе Московской области. Предварительная причина смерти — сердечная недостаточность», — пишет «КП» со ссылкой на собственный источник.
Паисов внес большой вклад в музыку, на его счету десятки монографий, сборников и статей о русской музыке Серебряного века, а также он исследовал особенности советской музыки и хоровое искусство России. Музыке себя посвятила и его семья — его супругой стала известный композитор и профессор Татьяна Чудова, двое детей также играли не музыкальных инструментах.
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