Известный продюсер показал фото молодых Пугачевой и Моисеева и рассказал, как певец сделал карьеру

Накануне музыкальный продюсер Андрей Разин показал фото, на котором запечатлена молодая Алла Борисовна Пугачева с танцевальным коллективом «Экспрессия». Он утверждает, что во многом благодаря ему Примадонна заметила танцовщиков.
«Все началось со съемок передачи «Утренняя почта» в 1985 году на теплоходе «Грузия», где я, как исполнитель песни «Ты и я», настоял перед руководством Гостелерадио СССР, чтобы на подтанцовке у меня было трио «Экспрессия» из города Рига. После показа по центральному телевидению их заметила Алла Пугачева и пригласила на съемки фильма «Пришла и говорю». Боря Моисеев с Лолой и Людой переехали в Москву и успешно сделали карьеру», — заявил Разин в своем микроблоге, опубликовав черно-белый снимок.
Напомним, еще в 1978 году Борис Моисеев, будучи тогда главным балетмейстером литовского оркестра «Тримитас», действительно организовал танцевальное трио «Экспрессия», участницами которого, помимо него самого, стали две девушки, — Лариса Хитана ( в замужестве Романова) и Людмила Чеснулявичуте. Но как уж Алла Борисовна обратила внимание на талантливых танцоров, доподлинно неизвестно.
Ранее Борис Моисеев уже показывал яркие архивные фотографии с Примадонной. Пара из них — ниже.
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Борис Моисеев