Известный продюсер показал фото молодых Пугачевой и Моисеева и рассказал, как певец сделал карьеру

Напомним, еще в 1978 году Борис Моисеев, будучи тогда главным балетмейстером литовского оркестра «Тримитас», действительно организовал танцевальное трио «Экспрессия», участницами которого, помимо него самого, стали две девушки, — Лариса Хитана ( в замужестве Романова) и Людмила Чеснулявичуте. Но как уж Алла Борисовна обратила внимание на талантливых танцоров, доподлинно неизвестно.

Ранее Борис Моисеев уже показывал яркие архивные фотографии с Примадонной. Пара из них — ниже.