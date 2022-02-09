Новый поворот: известный криминалист предлагает вдове Градского пройти полиграф

Новый поворот: известный криминалист предлагает вдове Градского пройти полиграфВсе, что известно о громком ограблении
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В середине января Марина Коташенко шокировала публику новостью об ограблении. По ее словам, трое мужчин подстроили ДТП, после чего совершили вооруженное нападение на женщину. Марина утверждает, что злоумышленники отобрали у нее крупную сумму денег, которую она хранила дома, а именно сто миллионов рублей. Люди стали задаваться вопросом — зачем рисковать, храня такие сбережения где-то, кроме банка?
«Саша, наверное, получал наличные деньги за свои выступления. Так, наверно, и образовалась эта сумма. Я так думаю. Ну либо она сняла в банке эти деньги с какой-то целью», — допустил Александр Толмацкий в разговоре с Пятым каналом.
Спустя несколько часов после ограбления Коташенко заявила в полицию. Следователи предположили, что преступление может быть совершено по наводке человека, который был в курсе, что Марина хранит деньги дома. Адвокат Сергей Жорин вовсе решил, что вдова все подстроила якобы для того, чтобы скрыть деньги от остальных претендентов на наследство Градского. «Подобные инструменты нередко используются, чтобы уменьшить так называемую наследственную массу», — высказался юрист.
Спустя пару дней полиция задержала одного человека, который, предположительно, участвовал в нападении. Им оказался 24-летний таджик Ромиз. К слову, у молодого человека уже была судимость за плечами. Второй подозреваемый, по мнению следствия, покинул страну, а третьего объявили в розыск. Позже был задержан домработник Градского. У мужчины была обнаружена копия паспорта одного из злоумышленников.
Казалось бы, все прозрачно и версию с инсценировкой можно смело отмести. Но криминалист Станислав Рыбчинский так не считает. Он думает, что Марине Коташенко необходимо пройти проверку на полиграфе.
Александр Градский с женой прожили вместе 17 лет. Все вокруг считали их счастливой семьей. Пара воспитывала двух сыновей. Но, как оказалось, все было не так гладко. СМИ выяснили, что женщина скрыла свой настоящий возраст. По словам Марины, она родилась в 1984 году в Киеве, а по документам видно, что Коташенко 1980 года рождения. Психологи считают, что вдова Градского была сильно травмирована в детстве, поэтому теперь всячески открещивается от него.
Домработница Градских рассказала прессе, что Марина и Александр давно жили порознь. Музыкант обитал в квартире, а его жена в подмосковном особняке. По словам прислуги, виделись супруги только три дня в неделю. Также домработница поделилась, что Градский вовсе не баловал молодую жену. Никаких дорогих нарядов и украшений. В Сети даже пошел слух, что Марине приходится продавать старые вещи в Интернете, чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности.
Жениться на Коташенко Градский не торопился. Они много лет прожили в гражданском браке. Марина и Александр расписались незадолго до смерти музыканта. «Просто человек в преклонном возрасте понял, наверное, что что-то с ним происходит не то», — высказал свое предположение продюсер Толмацкий.
Близкие Градского рассказывают, что он сильно переживал за супругу, так как понимал, что серьезно болен и скоро она останется без его защиты. Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября 2021 года.
Фото: Global Look Press