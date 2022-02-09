Новый поворот: известный криминалист предлагает вдове Градского пройти полиграф

Спустя пару дней полиция задержала одного человека, который, предположительно, участвовал в нападении. Им оказался 24-летний таджик Ромиз. К слову, у молодого человека уже была судимость за плечами. Второй подозреваемый, по мнению следствия, покинул страну, а третьего объявили в розыск. Позже был задержан домработник Градского. У мужчины была обнаружена копия паспорта одного из злоумышленников.

Казалось бы, все прозрачно и версию с инсценировкой можно смело отмести. Но криминалист Станислав Рыбчинский так не считает. Он думает, что Марине Коташенко необходимо пройти проверку на полиграфе.

Александр Градский с женой прожили вместе 17 лет. Все вокруг считали их счастливой семьей. Пара воспитывала двух сыновей. Но, как оказалось, все было не так гладко. СМИ выяснили, что женщина скрыла свой настоящий возраст. По словам Марины, она родилась в 1984 году в Киеве, а по документам видно, что Коташенко 1980 года рождения. Психологи считают, что вдова Градского была сильно травмирована в детстве, поэтому теперь всячески открещивается от него.

Домработница Градских рассказала прессе, что Марина и Александр давно жили порознь. Музыкант обитал в квартире, а его жена в подмосковном особняке. По словам прислуги, виделись супруги только три дня в неделю. Также домработница поделилась, что Градский вовсе не баловал молодую жену. Никаких дорогих нарядов и украшений. В Сети даже пошел слух, что Марине приходится продавать старые вещи в Интернете, чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности.

Жениться на Коташенко Градский не торопился. Они много лет прожили в гражданском браке. Марина и Александр расписались незадолго до смерти музыканта. «Просто человек в преклонном возрасте понял, наверное, что что-то с ним происходит не то», — высказал свое предположение продюсер Толмацкий.

Близкие Градского рассказывают, что он сильно переживал за супругу, так как понимал, что серьезно болен и скоро она останется без его защиты. Напомним, что Александр Градский умер 28 ноября 2021 года.