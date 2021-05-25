Известный блогер узнала о второй семье мужа из газеты

В те времена в изданиях публиковали поздравления, объявления о рождении детей в ее городе. Журналисты указывали имена родителей, пол ребенка, дату его рождения и номер больницы. В одном из объявлений замужняя Эми увидела фамилию своего супруга.

На сайте больницы она смогла найти снимок младенца. Она ввела имена родителей в поисковике и поняла, что за полтора года до этого у ее мужа и незнакомой ей женщины родился еще один ребенок.

«Вот как я узнала, что мне изменяют», — резюмировала Эми. После этого она выпустила еще несколько видео, где рассказала, как смогла пережить обман. Девушка бросила супруга и переехала в отель с четырьмя детьми. Через некоторое время она встретила другого мужчину и вышла за него замуж.