Известный адвокат рассказала, кому достанется наследство Евгении Брик

Смерть Евгении Брик стала настоящим ударом для общественности. Знаменитость несколько лет скрывала, что серьезно больна. Поклонники актрисы не подозревали, что она борется с тяжелым недугом.

Жизнь Евгении оборвалась в возрасте 40 лет. Много лет актриса проживала в Лос-Анджелесе вместе с супругом Валерием Тодоровским и дочерью Зоей.

За годы своей карьеры звезда снялась во множестве известных фильмов: «Оттепель», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Адаптация» и других. Известный адвокат Жанна Маргулис рассказала, что имущество актрисы будет распределено между ближайшими родственниками, если между супругами отсутствует брачный договор.

«При отсутствии брачного договора в наследство уходит все имущество, принадлежащее Евгении Брик. До распределения наследства нотариус рассматривает вопрос о выделе супружеской доли (50 процентов от всего имущества нажитого в браке, если нет брачного договора). Остальное имущество в случае отсутствия завещания распределяется между наследниками первой очереди — это родители, дети и супруг», — рассказала Маргулис «Телепрограмме».

Евгения Брик родилась в 1981 году в Москве. С 2006 года актриса была замужем за режиссером Валерием Тодоровским. В 2009 году у пары появилась дочь Зоя. С момента рождения ребенка возлюбленные постоянно проживали в США.