Известный адвокат оценил шансы сестры Градского вернуть себе украденное наследство

И теперь, два десятилетия спустя, Наталья решила бороться за свое. Шансы вернуть украденное у нее наследство оценил звездный адвокат Александр Добровинский, сообщает «СтарХит».

Он отметил, что шансы Натальи равны нулю. «Это нужно было делать раньше. Уже все сроки давности вышли. И тогда было бы сложно оспорить завещание, а теперь и тем более», — прокомментировал Добровинский.

Не собираются делится с тетей и дети покойного маэстро. Сын Градского Даниил сообщил в прессе, что у него горе, он занимается творческим наследием отца, а все споры нужно было решать при его жизни.

Недавно о своем желании получить часть имущества заявила третья супруга Александра Градского Ольга Фартышева, родившая ему сына Даниила и дочь Марию. Она в судебном иске заявила, что при разводе после 20-летнего брака раздела имущества не было. И теперь требует исключить из наследственной массы то, что она нажила в браке с артистом.

Напомним, наследниками Александра Градского являются пять человек: его молодая вдова Марина, ее двое маленьких сыновей Саша и Иван, а также старшие дети композитора Мари и Даниил.

Фото: Global Look press