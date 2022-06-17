Известный адвокат оценил шансы сестры Градского вернуть себе украденное наследство
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Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Несколько дней назад двоюродная сестра Александра Градского Наталья сообщила, что ее известный родственник два десятилетия назад обманом завладел ее наследством. Она уточнила, что Александр после смерти матери жил с ее отцом, а когда мужчина заболел и стал немощным, принудил его переписать наследство на себя, а не на дочь.
Тогда Наталья не стала отстаивать свои права по нескольким причинам: она жила во Франции, к тому же брат пригрозил ей своей известностью, дав понять, что у нее не получится вернуть отцовские квартиру и дачу.
И теперь, два десятилетия спустя, Наталья решила бороться за свое. Шансы вернуть украденное у нее наследство оценил звездный адвокат Александр Добровинский, сообщает «СтарХит».
Он отметил, что шансы Натальи равны нулю. «Это нужно было делать раньше. Уже все сроки давности вышли. И тогда было бы сложно оспорить завещание, а теперь и тем более», — прокомментировал Добровинский.
Не собираются делится с тетей и дети покойного маэстро. Сын Градского Даниил сообщил в прессе, что у него горе, он занимается творческим наследием отца, а все споры нужно было решать при его жизни.
Недавно о своем желании получить часть имущества заявила третья супруга Александра Градского Ольга Фартышева, родившая ему сына Даниила и дочь Марию. Она в судебном иске заявила, что при разводе после 20-летнего брака раздела имущества не было. И теперь требует исключить из наследственной массы то, что она нажила в браке с артистом.
Напомним, наследниками Александра Градского являются пять человек: его молодая вдова Марина, ее двое маленьких сыновей Саша и Иван, а также старшие дети композитора Мари и Даниил.
Фото: Global Look press