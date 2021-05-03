Известны добрыми делами: российские звезды, которые занимаются благотворительностью

Красотка Анджелина Джоли широко известна всему миру — но не только как актриса и разлучница, которая увела Брэда Питта у Дженнифер Энистон. Анджелина известна своей благотворительностью — она оказывает поддержку жителям стран, оказавшихся в бедственном положении. Среди западных звезд это актуально — однако и отечественные знаменитости не отстают.

Звезда «Универа» Мария Кожевникова давно не снимается, однако воспитывает своих детей и активно помогает чужим — малышам, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. В блоге актрисы можно часто увидеть сбор средств для того или иного малыша. А на днях Мария призналась в интервью 7days, что едва не дошла до нервного срыва, не сумев спасти ребенка.

«Это очень тяжело. Несколько лет назад у меня впервые случился нервный срыв, когда не смогла спасти ребенка. Для меня это было колоссальная утрата. Тогда мама мне сказала: «Иди к психологу. Пора лечиться, восстанавливаться», — говорит Мария.

Попечителем благотворительного фонда «Старость в радость» является актриса Лиза Арзамасова. Молодая артистка имеет в жизни абсолютно верные приоритеты и считает важным помогать бабушкам и дедушкам.

Актриса Чулпан Хаматова искренне переживает за детей, страдающих онкологическими заболеваниями, и является соучредителем фонда «Подари жизнь», который помогает детям, больным раком, и приобретает оборудование для онкологических клиник.

На счету актера Гоши Куценко — фонд «Шаг вместе», который помогает людям, больным церебральным параличом. История фонда началась со случайности — после спектакля к актеру подошел неизвестный и попросил помочь больнице на краю Москвы.

Константин Хабенский — еще один пример настоящего человека. Актер помогает детям, больным поражением головного мозга. А пришел он к этому после смерти близкого человека.

Актриса Ксения Алферова известна не только своим талантом и теплыми творческими встречами, но и добрыми делами. Вместе со своим супругом Егором Бероевым она создала фонд «Я есть!», который помогает детям с ДЦП и синдромом Дауна, создает специальные программы для обучения больных и помогает их родителям.