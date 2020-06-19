Известную телеведущую раскритиковали в Сети за то, что она появилась на улице в платье без бюстгальтера

Однако сама Аманда призналась, что она совершенно не стыдится своего тела и периодически «намеренно выставляет напоказ свою грудь». Ее в принципе мало волнуют заголовки прессы о том, как она выглядит и во что одета. Периодически она может возмутиться, но делает это намеренно, она все о себе знает и прекрасно видит все достоинства и недостатки своей фигуры и уж точно не считает, что кого-то позорит тем фактом, что надела или не надела белье.

Фото: globallook, Instagram @noholdenback

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