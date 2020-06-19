Известную телеведущую раскритиковали в Сети за то, что она появилась на улице в платье без бюстгальтера
Фото: Globallookpress.com
Как передает британский онлайн-портал Daily Mail, 49-летняя звезда была запечатлена репортерами в то время, когда шла на работу – на запись шоу. Несмотря на пасмурную погоду она выбрала легкий наряд без рукавов с V-образным вырезом и тонким ремешком, подчеркивающим ее талию. Образ был дополнен изящными сережками, телесными босоножками и кобальтовым клатчем. Кожа Аманды, несмотря на недавнюю отмену карантина, отличалась золотистым загаром. Волосы уложены в небрежные волны, а на лице – модный естественный макияж.
Несмотря на то, что Холден выглядела бесподобно, поклонники звезды все же остались недовольны ее внешним видом, раскритиковав тот факт, что под столь легкий наряд она не надела бюстгальтер, из-за чего сквозь ткань были видны ее соски. Несмотря на то, что телеведущая так делает не впервые, на сей раз негодованию поклонников 49-летней звезды не было предела, о чем они и поспешили сообщить: «Кто-нибудь купит, наконец, этой женщине бюстгальтер?», «Я могу одолжить ей свое нижнее белье», «Конечно, Аманда выбирает красивые наряды, но она вечно отдает предпочтение образам, которые выглядят дешево. Хватит уже позорить себя, мужа и детей», «Почему ее всегда фотографирую в одежде, сквозь которую просвечивает грудь? У кого-нибудь есть ответ на этот вопрос?»
Однако сама Аманда призналась, что она совершенно не стыдится своего тела и периодически «намеренно выставляет напоказ свою грудь». Ее в принципе мало волнуют заголовки прессы о том, как она выглядит и во что одета. Периодически она может возмутиться, но делает это намеренно, она все о себе знает и прекрасно видит все достоинства и недостатки своей фигуры и уж точно не считает, что кого-то позорит тем фактом, что надела или не надела белье.
Фото: globallook, Instagram @noholdenback
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