Популярная «пышечка» поделилась в Instagram новой фотографией с интригующей подписью.

29-летняя американка Эшли Грэм известна не столько своими достижениями в модельном бизнесе, сколько пышными параметрами. Звезда подиумов не стесняется дефилировать в белье, а также призывает любить свое тело таким, какое оно есть. Эшли счастлива в личной жизни и часто публикует в Instagram снимки со своим бойфрендом Джастином Эрвином.

Некоторое время назад в блоге модели появился новый совместный кадр с Джастином с неожиданной подписью: «Когда они кричат: "Привет, мистер и миссис Эрвин!"».