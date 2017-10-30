Популярная «пышечка» поделилась в Instagram новой фотографией с интригующей подписью.
29-летняя американка Эшли Грэм известна не столько своими достижениями в модельном бизнесе, сколько пышными параметрами. Звезда подиумов не стесняется дефилировать в белье, а также призывает любить свое тело таким, какое оно есть. Эшли счастлива в личной жизни и часто публикует в Instagram снимки со своим бойфрендом Джастином Эрвином.
Некоторое время назад в блоге модели появился новый совместный кадр с Джастином с неожиданной подписью: «Когда они кричат: "Привет, мистер и миссис Эрвин!"».
Некоторые подписчики предположили, что этим снимком Эшли сообщила о своей свадьбе, однако многие уверены, что подпись к фотографии не означает изменение семейного положения, ведь на руках возлюбленных нет «тех самых» колец.
Стоит отметить, что 30 октября минувшего года, в день рождения Грэм, Джастин Эрвин опубликовал трогательный поздравительный пост, в котором назвал модель своей невестой и лучшим другом.