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Изольда Ишхинашвили, Татьяна Геворкян и другие на открытии турнира серии Гран-при по шахматам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Изольда Ишхинашвили

Фото: Пресс-служба
В усадьбе Салтыковых-Чертковых состоялась официальная церемония открытия первого этапа серии Гран-при по шахматам, который пройдет в Москве с 17 по 29 мая. Первый этап серии Гран-при знаменует начало цикла Чемпионата мира по шахматам, который завершится в 2020 году.

Шахматы считаются самым интеллектуальным видом спорта, и в последние несколько лет они приобрели недюжинную популярность благодаря моде на интеллект (и факту, что они представлены практически на каждом смартфоне). Ведущим церемонии стал модель и корреспондент Russia Today — Егор Пискунов. Он познакомил гостей с главными участниками предстоящего турнира — российскими гроссмейстерми Сергеем Карякиным, Петром Свидлером, Александром Грищуком, Даниилом Дубовым, Яном Непомнящим, американцем Уэсли Со, китайцем Вэй И и другими игроками. Настроение гостям создавали московская джазовая группа «21pm», светский DJ и московская модель Лола Бакиева.

Главный судья турнира, международный арбитр Лоран Фрейд (Франция) заранее провел жеребьевку, на которой были определены стартовые номера участников. На сцене рейтинг-фаворит турнира Аниш Гири вытянул белую пешку, а это значит, что все участники, получившие нечетные стартовые номера, начнут первый тур белым цветом.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент World Chess Илья Мерензон, вице-президент и член Совета попечителей Российской Шахматной Федерации, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, а также руководитель управления корпоративных продаж компании «Лаборатория Касперского» Евгения Наумова и генеральный директор «Почта России» Николай Подгузов присоединились к гроссмейстерам на сцене и поздравили их с началом Турнира.

Фото: Пресс-служба

Гостями Церемонии стали основатель Beluga Group Александр Мечетин, бизнесмен Алексей Гарбер с супругой, креативный директор марки L'Enigme Елена Лесс, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент «РАТМ Холдинг» Эдуард Таран, it-girl Маргарита Лиева, миллиардер Марк Гарбер, генеральный директор World Chess Илья Мерензон, бизнесмен Игорь Рыбаков, директор по развитию Bosco Di Cilegi Константин Андрикопулос, основатель и руководитель пиар-агентств PR TREND Екатерина Одинцова, модель Вероника Истомина, модель и корреспондент Russia Today — Егор Пискунов, модель Ирина Йовович, певица Изольда Ишханишвили, Илья Лобанов и Инна Федосеева, певец Марк Тишман, предприниматель Илья Мундуть, дизайнер Оксана Он, актриса Соня Карпунина, арт-куратор и креативный консультант Мари Коберидзе, светский редактор «Татлера» Ариан Романовский, телеведущий Игорь Лантратов, модельер Кира Сакарелло, it-girl Маргарита Лиева, диджей Эва Вострокнутова и другие.

C 17 по 29 мая 2019 года 16 лучших шахматистов буду сражаться за право принять участие в Турнире претендентов 2020 года, и шанс свергнуть действующего Чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена.

Любители шахмат смогут посмотреть серию Гран-при 2019 на www.worldchess.com.

Текст: пресс-служба

Фото: пресс-служба

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