Изольда Ишхинашвили, Татьяна Геворкян и другие на открытии турнира серии Гран-при по шахматам

Шахматы считаются самым интеллектуальным видом спорта, и в последние несколько лет они приобрели недюжинную популярность благодаря моде на интеллект (и факту, что они представлены практически на каждом смартфоне). Ведущим церемонии стал модель и корреспондент Russia Today — Егор Пискунов. Он познакомил гостей с главными участниками предстоящего турнира — российскими гроссмейстерми Сергеем Карякиным, Петром Свидлером, Александром Грищуком, Даниилом Дубовым, Яном Непомнящим, американцем Уэсли Со, китайцем Вэй И и другими игроками. Настроение гостям создавали московская джазовая группа «21pm», светский DJ и московская модель Лола Бакиева.

Главный судья турнира, международный арбитр Лоран Фрейд (Франция) заранее провел жеребьевку, на которой были определены стартовые номера участников. На сцене рейтинг-фаворит турнира Аниш Гири вытянул белую пешку, а это значит, что все участники, получившие нечетные стартовые номера, начнут первый тур белым цветом.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, президент World Chess Илья Мерензон, вице-президент и член Совета попечителей Российской Шахматной Федерации, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев, а также руководитель управления корпоративных продаж компании «Лаборатория Касперского» Евгения Наумова и генеральный директор «Почта России» Николай Подгузов присоединились к гроссмейстерам на сцене и поздравили их с началом Турнира.