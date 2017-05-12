Самый дорогой бракоразводный процесс Великобритании пришелся на долю олигарха Фархада Ахмедова, который по решению суда обязан выплатить экс-супруге Татьяне 585 миллионов долларов. Это стало рекордом в подобных делах о разводе, отметили британские СМИ.

Как стало известно, компенсация была назначена через 17 лет после их развода, оформленного в России. Тогда Татьяна созналась, что много раз изменяла Фархаду с несколькими мужчинами. Ранее олигарх уже передал ей дом за 20 миллионов евро в Сент-Джордж Хилл и полностью обеспечивал экс-супругу, тратя миллионы на ее безбедную жизнь. Теперь же, по решению суда, бизнесмен должен приобрести бывшей жене дом за 40 миллионов евро в Лондоне, выплатить 28 миллионов евро на покупку дома на Лазурном берегу Франции и пожизненно каждый год выплачивать пять миллионов евро. Помимо баснословных денег и шикарных домов, в распоряжении Татьяны останутся коллекция дробовиков, антиквариат, автопарк, в котором находятся машины класса «люкс» — Maybach, McLaren и Aston Martin V.

Фархад уже не раз комментировал эту ситуацию, называя происходящее вымогательством: «Это возмутительное злоупотребление английской правовой системой со стороны моей бывшей жены и ее адвокатов, которые эффективно все это используют с целью вымогательства». Кроме того, олигарх отказался выплачивать бывшей жене компенсацию, так как у него нет активов на территории Великобритании, поэтому решение суда, как сказал бизнесмен, «стоит не дороже туалетной бумаги».

Фото: facebook.com