Изменившегося мужа Юлии Ковальчук сравнили со Стивеном Сигалом

30 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Нового радио», которую посетили самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса со своими возлюбленными.
35-летняя Юлия Ковальчук не стала исключением, однако в ее спутнике не сразу можно было узнать 37-летнего Алексея Чумакова.
Вероятно, певец прибавил в весе, а черный костюм, серый шарф, очки и борода сделали его похожим на американского актера и режиссера Стивена Сигала.
А вам нравится новый образ Алексея Чумакова?
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, Artur Widak, Alexei Druzhinin/Pool/Globallookpress, Instagram
Текст: Наталья Емельянова