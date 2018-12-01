Изменившегося мужа Юлии Ковальчук сравнили со Стивеном Сигалом

30 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии «Нового радио», которую посетили самые яркие представители отечественного шоу-бизнеса со своими возлюбленными.

35-летняя Юлия Ковальчук не стала исключением, однако в ее спутнике не сразу можно было узнать 37-летнего Алексея Чумакова.