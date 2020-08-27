Изменилась до неузнаваемости: «фабрикантка» Алекса стала брюнеткой, и ее перепутали с Айзой Анохиной
Фото: www.instagram.com/aleksa___official/
31-летняя выпускница «Фабрики звезд — 4» Александра Чвикова (Алекса) показала подписчикам в Instagram свой новый образ. Певица, спортсменка и богер из девушки со светло-русыми волосами превратилась в знойную брюнетку. Внешность Алексы изменилась настолько, что некоторые поклонники ее даже и не узнали.
«Отлично темненькой, раньше ты сливалась со светлым цветом волос», «Я сначала подумала, что это Айза», «Сама на себя не очень похожа стала», «Прежний цвет мне больше нравился», «Красотка», «Обалденный цвет волос», «Со светлыми прядями впереди было намного лучше», «Наконец-то не блонд», — разделились мнения подписчиков Александры.
Экспериментировать с внешностью Алекса начала еще в юности. Она меняла не только цвет и длину волос, но и форму носа и размер губ. Вскоре после окончания «Фабрики звезд» Алекса появилась на публике с огромными губами, но после вернула себе прежние объемы.
Фото и видео: Instagram Алексы и Айзы Анохиной, Anatoly Lomohov, Gennadii Sergeev/ Global Look press, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!