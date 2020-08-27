Изменилась до неузнаваемости: «фабрикантка» Алекса стала брюнеткой, и ее перепутали с Айзой Анохиной

«Отлично темненькой, раньше ты сливалась со светлым цветом волос», «Я сначала подумала, что это Айза», «Сама на себя не очень похожа стала», «Прежний цвет мне больше нравился», «Красотка», «Обалденный цвет волос», «Со светлыми прядями впереди было намного лучше», «Наконец-то не блонд», — разделились мнения подписчиков Александры.

Экспериментировать с внешностью Алекса начала еще в юности. Она меняла не только цвет и длину волос, но и форму носа и размер губ. Вскоре после окончания «Фабрики звезд» Алекса появилась на публике с огромными губами, но после вернула себе прежние объемы.