«Изгонятель духов», балконный артист и 96-летний участник: яркие моменты шоу «Голос 60+»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Кадры из программы «Голос 60+»
Открыл второй выпуск 61-летний Махаил Дроздецкий из Нижнего Тагила. Он поет без остановки с 1967 года, поэтому решил попробовать свои силы на главном шоу страны. На вопрос бессменного ведущего Дмитрия Нагиева, «зачем военному человеку» сцена, ответил честно — слишком любит петь. Более того, любимая жена Михаила уверяет, что, когда он поет, «злые духи уходят из нашей квартиры». А один из наставников, Олег Газманов, после того как повернулся к Михаилу, сделал комплимент, что у него очень молодой голос.
Фото: Кадры из программы «Голос 60+»
66-летняя Нина Пеннер-Баранова приехала ради проекта из Германии. В юности, когда Нина еще жила в маленьком российском городке, она мечтала петь, но родители не одобряли увлечения девушки. И только спустя 20 лет, когда она уже стала состоявшимся участником хора, отец признался, что очень ею гордится. На вопрос Нагиева, «зачем она приехала на российское шоу», твердо ответила: «Потому что я русская, я — сибирячка. Буду петь в России и жить в будущем только в России», — заверила она. Хотя наставники и танцевали на своих креслах под песню «Капитан» в исполнении участницы, никто из них так и не повернулся. Зато Валерий Леонтьев вспомнил, как в молодые годы на этой песне зарабатывал неплохие деньги — в ресторане, где он работал без конца заказывали песню «Капитан» в его исполнении.
Фото: Кадры из программы «Голос 60+»
Порадовали зрителей и членов жюри участники, которые, помимо своего голоса, удивляли и игрой на музыкальных инструментах — Анатолий Гринь на баяне, а Людмила Кононова на гитаре.
Но безусловной звездой второго выпуска стал 96-летний Михаил Серебряков. Герой, который прошел Великую Отечественную войну, за свой голос поблагодарил маму, которая пела в церковном хоре. С первых нот к Михаилу повернулся наставник Стас Намин, следом уже другие члены жюри. Выбор песни тоже был символичным — участник спел композицию «Родина», а из наставников он выбрал команду Олега Газманова.
А француз из Парижа, 65-летний Эммануэль Форест, поразил всех потрясающим голосом и трогательным французским акцентом. Он рассказал, что во время карантина радовал людей концертами на балконе — просто выходил и пел. А для прослушиваний выбрал песню «Подмосковные вечера». Он попал в команду Лаймы Вайкуле.
Фото и видео: Кадры из шоу «Голос 60+», Instagram