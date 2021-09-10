«Изгонятель духов», балконный артист и 96-летний участник: яркие моменты шоу «Голос 60+»

Порадовали зрителей и членов жюри участники, которые, помимо своего голоса, удивляли и игрой на музыкальных инструментах — Анатолий Гринь на баяне, а Людмила Кононова на гитаре.

Но безусловной звездой второго выпуска стал 96-летний Михаил Серебряков. Герой, который прошел Великую Отечественную войну, за свой голос поблагодарил маму, которая пела в церковном хоре. С первых нот к Михаилу повернулся наставник Стас Намин, следом уже другие члены жюри. Выбор песни тоже был символичным — участник спел композицию «Родина», а из наставников он выбрал команду Олега Газманова.