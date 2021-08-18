Избившая сына Стаса Пьехи Ирина Безбородова принесла извинения и рассказала про 15 ЭКО

Поэтому, когда Петя появился возле их дома в тот день, взяла его за руку и начала вести к его родителям, напоминая, что они наказаны. После чего, началась известная череда событий с разборками и оскорблениями среди взрослых. Ирина Безбородова также рассказала о том, как вечером после скандала, к ней пришли мириться как мама Петра, модель Наталья Горчакова, так и бабушка с дядей. А испорченный бассейн они планировали сдать обратно в магазин под видом брака, но для этого им был необходим кассовый чек, которого у Ирины не оказалось. Бассейн, по словам женщины, стоил 12 тысяч рублей.

Свои извинения она принесла в тот же вечер, но и повторила обращение в эфире: «Стас, не знаю Вашего отчества, я уверена, что вы не знаете ситуацию полностью. Я уверена, что Наталья не доносит до вас то, что происходило на самом деле. Пожалуйста, дождитесь честного решения этого вопроса в правовой системе. Я вас очень прошу. И прошу прощение перед вами, потому что вы отец и может, имеете право реагировать так. Но поверьте мне, я не била вашего ребенка», — сказала Ирина. Ей может грозить до 4-х месяцев решения свободы, если вину докажут.

Врач, которого пригласили озвучить свою версию происходящего, поставил под сомнение справку из больницы, где указаны диагнозы Пети. Ни имени врача, ни печатей на них нет, что очень странно для такой серьезной ситуации и вызывает сомнения. На защиту певца и его семьи встали Валерия и Иосиф Пригожин, но главные слова сказала мама мальчика. Она не появилась в студии программы, но прислала видео, где обвинила соседей, который говорили о трудном поведении Пети в том, что за их свидетельства заплатили: «Его поступки иногда бывают несносными, но они никогда не несут ничего большего, чем просто детские шалости», — заключила она.