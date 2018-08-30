«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой

В этот четверг, 30 августа, стало известно о потасовке, которую 49-летняя актриса Эвелина Бледанс устроила в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Женщина набросилась с кулаками на режиссера Елену Лебедеву, о чем та поспешила сообщить в Сети.

«Я просто высказалась относительно всей той показухи, которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО, но оказалось, что у Эвелины, совершенно не в порядке с психикой. Она накинулась на меня прямо во время съемок "Прямого эфира" и несколько раз ударила по рукам, но целилась в лицо. В это время Андрей Малахов был рядом, всего в паре метров, но, по всей видимости, очень испугался, потому буйную даму успокаивать не стал. Близкие советуют мне готовить судебный иск против нее. У меня распух палец, очень сильно болит», — цитируют СМИ.

«Госпожа из массовки (как оказалось режиссер Лебедева) присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила... так вот — я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжелого! Оскорблять моего ребенка я не позволю», — объяснила причину инцидента Эвелина Бледанс.