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«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Эвелины Бледанс

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Эвелина Бледанс рассказала, что произошло на съемочной площадке.

В этот четверг, 30 августа, стало известно о потасовке, которую 49-летняя актриса Эвелина Бледанс устроила в студии программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Женщина набросилась с кулаками на режиссера Елену Лебедеву, о чем та поспешила сообщить в Сети.

«Я просто высказалась относительно всей той показухи, которую Бледанс устраивает в связи со своим ЭКО, но оказалось, что у Эвелины, совершенно не в порядке с психикой. Она накинулась на меня прямо во время съемок "Прямого эфира" и несколько раз ударила по рукам, но целилась в лицо. В это время Андрей Малахов был рядом, всего в паре метров, но, по всей видимости, очень испугался, потому буйную даму успокаивать не стал. Близкие советуют мне готовить судебный иск против нее. У меня распух палец, очень сильно болит», — цитируют СМИ.

«Госпожа из массовки (как оказалось режиссер Лебедева) присутствовавшая на съемках у Андрея Малахова сегодня обвинила меня, в том, что я ее избила... так вот — я жалею, что у меня в руках не было ничего тяжелого! Оскорблять моего ребенка я не позволю», — объяснила причину инцидента Эвелина Бледанс.

Звездная мама уверена, что почти любая женщина поступила бы на ее месте так же: «Когда посмотрите эфир — рассудите... Я ни чуточки не жалею и всегда и всем буду давать отпор! Всегда!!!»

Предположительно, Лебедева резко высказалась о будущем ребенке забеременевшей с помощью ЭКО Эвелины Бледанс, уже воспитывающей «особенного» мальчика. Режиссер полагает, что следующий ребенок актрисы родится с тем же синдромом.

На чьей стороне вы?

Фото: instagram

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