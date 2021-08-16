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Избитый танцор Нади Дорофеевой пришел в себя после комы

Молодой человек попал в неприятности в начале августа — когда он вместе со своими друзьями отдыхал в клубе, на выходе из заведения на него набросился с кулаками неизвестный мужчина. Танцор получил очень серьезные травмы, также ему потребовалась операция на головной мозг.
Избитый танцор Нади Дорофеевой пришел в себя после комы

Евгений Гончаренко, танцор Нади Дорофеевой, участницы «Время и Стекло», пришел в себя после жестокого избиения. После инцидента врачи были вынуждены погрузить его в медикаментозную кому. Кроме того, молодой человек пережил серьезную операцию — трепанацию черепа.

О радостном событии Дорофеева сообщила в своем Instagram.

Слайд, который
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Гончаренко

Фото: @zhenja_goncharenko

«Ребята, только что говорила с мамой Жени, сегодня он проснулся! Как и что дальше — буду держать в курсе», — написала артистка.

Беда случилась в начале августа — Евгений и его друзья проводили время в одном из столичных клубов. На выходе из заведения произошла драка — по словам его друзей, на него неожиданно набросился неизвестный мужчина и нанес ему травмы.

«Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!», — написала Надя.

Предположительно, нападавшим оказался военнослужащим, с делом будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.

После случившегося Евгения сразу госпитализировали, все это время он провел под наблюдением врачей, которые сделали все, что могли.

Фото: Instagram Нади Дорофеевой

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