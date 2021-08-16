Избитый танцор Нади Дорофеевой пришел в себя после комы

«Ребята, только что говорила с мамой Жени, сегодня он проснулся! Как и что дальше — буду держать в курсе», — написала артистка.

Беда случилась в начале августа — Евгений и его друзья проводили время в одном из столичных клубов. На выходе из заведения произошла драка — по словам его друзей, на него неожиданно набросился неизвестный мужчина и нанес ему травмы.

«Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!», — написала Надя.