Избитый танцор Нади Дорофеевой пришел в себя после комы
Евгений Гончаренко, танцор Нади Дорофеевой, участницы «Время и Стекло», пришел в себя после жестокого избиения. После инцидента врачи были вынуждены погрузить его в медикаментозную кому. Кроме того, молодой человек пережил серьезную операцию — трепанацию черепа.
О радостном событии Дорофеева сообщила в своем Instagram.
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Фото: @zhenja_goncharenko
«Ребята, только что говорила с мамой Жени, сегодня он проснулся! Как и что дальше — буду держать в курсе», — написала артистка.
Беда случилась в начале августа — Евгений и его друзья проводили время в одном из столичных клубов. На выходе из заведения произошла драка — по словам его друзей, на него неожиданно набросился неизвестный мужчина и нанес ему травмы.
«Было кровоизлияние в мозг, Жене сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому… Есть фото, есть свидетели, заявление уже написали. Самое важное сейчас, чтобы Женя поправился, мы все об этом молимся!», — написала Надя.
Предположительно, нападавшим оказался военнослужащим, с делом будут разбираться сотрудники правоохранительных органов.
После случившегося Евгения сразу госпитализировали, все это время он провел под наблюдением врачей, которые сделали все, что могли.
Фото: Instagram Нади Дорофеевой
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