Избитого музыканта «Машины времени» готовят к операции

На солиста группы «Машина времени» Александра Дитковского напали на парковке в центре Москвы. Инцидент произошел ночью, мужчину сразу госпитализировали в одну из московских клиник. Как стало известно позже, из-за повреждений Дитковскому потребуется операционное вмешательство. Его травмы, однако, достаточно легкие.

По словам артиста, к нему подошла компания хулиганов и сильно избила его за отказ отдать им деньги. Дитковский рассказал о своем состоянии журналистам.

«Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — рассказал пострадавший 5-tv.ru.

Сейчас он находится с травмами в одной из московских клиник. Сообщается, что у него несколько переломов, и ему требуется операция.

«У меня перелом лицевой кости со смещением, будут готовить к операции. В понедельник или во вторник все будет», — рассказал артист.

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