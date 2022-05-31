Избиение щенка, судебные иски: подробности «собачьего» скандала Любови Успенской
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
Любовь Успенская известна не только своим творчеством, страстью к пластике, но и скандалами. После того, как ее отношения с дочерью Татьяной Плаксиной окончательно наладились, разразился новый, «собачий» скандал.
В прессу попало видео ругани звезды эстрады с соседями по элитному коттеджному поселку. Выяснилось, что Успенская якобы избила 3-месячного щенка французского бульдога и вторую старую собаку соседей за то, что щенок во время прогулки укусил и саму знаменитость и ее любимчика терьера.
Владельцы собак, их фото публикует telegram-канал «НеМалахов», не стали мириться с хамством звездной соседки и обратились за помощью к известному адвокату Александру Добровинскому. С ним они планируют подавать иск против Любови Успенской.
Певица молчать не стала и в социальной сети опубликовала пост, в котором рассказала свою версию случившегося.
«Этот пост, честно признаюсь, я пишу без желания, а потому, что надо. А ситуация такая: 2 мая я гуляла с дочерью Таней и своей маленькой собакой йоркширским терьером Джюни в коттеджном поселке, в котором мы живем.
На мою собачку напали собаки соседки, арендующей дом напротив нашего. В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно: устроила ссору, начала меня провоцировать.
Был бытовой, как говорят, конфликт. Я, конечно, была возмущена такой реакцией соседки и по-русски сказала, что я обо всем этом думаю. В поселке эта дама, как выяснилось, не на хорошем счету — на нее неоднократно жаловались жильцы», — рассказала Любовь Успенская.
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Артистка уточнила, что после укусов обратилась ко врачу и написала заявление в полицию. Стало известно о случившемся и владелице дома, проживающей в США.
«Видимо, понимая, что я могу дать ход делу, владелица собак ничего иного не придумала, как обратиться к гражданину Добровинскому, который ранее до декабря 2021 года был адвокатом, но был лишен этого статуса из-за поведения в ситуации с Михаилом Ефремовым за нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.
Добровинский вчера вечером мне написал: не хочу ли я решить этот вопрос мирно. О чем речь? Я разве не поступила уже мирно месяц назад, не дав хода инциденту? Что от меня хотят? Денег?
Принципиально не дам ни копейки! За что?! Чтобы не дать в эфиры видео, как я ругаюсь матом на владелицу покусавших меня собак?! Что я такого сделала? Гуляла с дочерью и двухкилограммовым песиком на поводке по улице!
Ни на какой шантаж и провокации я не поддамся! Зарубите себе на носу! Хотите хайповать на моем имени и зарабатывать на эфирах и интервью — вперед!» — эмоционально прокомментировала Любовь Успенская.
В итоге артистка добавила, что у нее есть чувство собственного достоинства и неизменная позиция — заниматься творчеством и помогать оказавшимся в трудной ситуации. Любовь Успенская заявила, что комментарии по поводу скандала давать не будет.
Фото и видео: соцсети: Global Look press