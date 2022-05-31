Избиение щенка, судебные иски: подробности «собачьего» скандала Любови Успенской

Владельцы собак, их фото публикует telegram-канал «НеМалахов», не стали мириться с хамством звездной соседки и обратились за помощью к известному адвокату Александру Добровинскому. С ним они планируют подавать иск против Любови Успенской.

Певица молчать не стала и в социальной сети опубликовала пост, в котором рассказала свою версию случившегося.

«Этот пост, честно признаюсь, я пишу без желания, а потому, что надо. А ситуация такая: 2 мая я гуляла с дочерью Таней и своей маленькой собакой йоркширским терьером Джюни в коттеджном поселке, в котором мы живем.

На мою собачку напали собаки соседки, арендующей дом напротив нашего. В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно: устроила ссору, начала меня провоцировать.

Был бытовой, как говорят, конфликт. Я, конечно, была возмущена такой реакцией соседки и по-русски сказала, что я обо всем этом думаю. В поселке эта дама, как выяснилось, не на хорошем счету — на нее неоднократно жаловались жильцы», — рассказала Любовь Успенская.