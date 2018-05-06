«Избавился от обузы»: друзья Дмитрия Тарасова не скрывают презрения к Ольге Бузовой

За него это сделали поклонницы певицы: «А почему вы решили, что она для него была обузой??», «Бузова никак не обуза, у нее заработки побольше вашего», «Этого недофутболиста и сельскую мышь Костенко узнали за счет Бузовой», «Это Настасья для него теперь обузА», «От обузы он еще не избавился) но думаю скоро это произойдет», «Я бы сказала, что он был больше обузой для Оли. Хорошо, что она от него избавилась. После него все у нее шикарно, чего не скажешь о Тарасове. Просидеть на скамейке запасных пол сезона и за это вы предлагаете взять в сборную?? Ну вы конечно рассмешили. И кстати чемпионство локо не его заслуга», «Тарасов какой гнилой! Нормальный мужик бы никогда не позволил кому то писать х-ню про бывшую жену», — пишут они.

Есть и мужское мнение: «Изменял жене с шарамыгой сельской, весь год прседел на скамейке запасных, женился по залету, жена беременная, а он с телками в клубах шариться, еще и людей бьет по синьке. Вот такой футболист 👍. Надеюсь его даже в дворовой футбол не пустят!»

Позже Андреас прокомментировал свои слова. «Это мое лично мнение. Я ее не оскорбляю, а говорю как есть. <...> Я вижу в этом "феномене" только монетизацию ее огромного количества подписчиков любыми способами. Фальшивая личность», — цитирует его «СтарХит».

Фото: instagram