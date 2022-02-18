Избавился от лысины и живота: гражданский муж Бабкиной заметно преобразился
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Надежда Бабкина состоит в отношениях с 41-летним Евгением Гором около 20 лет. Мужчина заметно преобразился в последнее время. Подписчики заметили, что Евгений похудел. Также в глаза бросается его новая прическа. От прежней лысины не осталось и следа, теперь на ее месте приличная прическа. Видимо, возлюбленный Бабкиной решился на пересадку волос, о которой говорил в своем блоге еще в прошлом году.
Летом 2021 года Евгений Гор вышел в сториз с перебинтованной головой. Он сразу успокоил разволновавшихся поклонников и объяснил, что прошел процедуру пересадки волос. Тогда еще трудно было разглядеть хоть какой-то результат, зато сейчас видно, что Евгений не зря решился на вмешательство.
Фолловеры восхитились удивительным преображением мужчины в комментариях: «Красивый», «Вау», «Ого-го», «Вот это красавчик», «Вы невероятный».
Пользователи Instagram считают, что на такие кардинальные изменения бизнесмена подтолкнула Надежда Бабкина. Певица постоянно говорит о том, что следит за собой, и при необходимости корректирует все недостатки у пластического хирурга.
Фото: Instagram, Global Look Press