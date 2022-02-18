Избавился от лысины и живота: гражданский муж Бабкиной заметно преобразился

Надежда Бабкина состоит в отношениях с 41-летним Евгением Гором около 20 лет. Мужчина заметно преобразился в последнее время. Подписчики заметили, что Евгений похудел. Также в глаза бросается его новая прическа. От прежней лысины не осталось и следа, теперь на ее месте приличная прическа. Видимо, возлюбленный Бабкиной решился на пересадку волос, о которой говорил в своем блоге еще в прошлом году.

Летом 2021 года Евгений Гор вышел в сториз с перебинтованной головой. Он сразу успокоил разволновавшихся поклонников и объяснил, что прошел процедуру пересадки волос. Тогда еще трудно было разглядеть хоть какой-то результат, зато сейчас видно, что Евгений не зря решился на вмешательство.