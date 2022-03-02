Из-за серьезных проблем со здоровьем Никита Михалков перенес уже 7 операций

Последние несколько месяцев Никита Михалков не посещает даже мероприятия, к которым причастны его наследники и друзья. Все это вызывает подозрение у публики. В феврале этого года Надежда Михалкова собрала всех друзей и близких в кинотеатре «Художественный» на премьеру своей дебютной картины «Номинация». На этом вечере были все ее родные, кроме отца. Также Никита Сергеевич отсутствовал на таком знаменательном мероприятии, как показ фильма Артема Михалкова «Мистер Нокаут». К сожалению, у режиссера не получилось поддержать никого из своих наследников. Помимо этого, Никита Михалков пропустил свою самую любимую премию «Золотой орел». По словам друзей режиссера, это его карманное мероприятие.