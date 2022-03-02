Из-за серьезных проблем со здоровьем Никита Михалков перенес уже 7 операций
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Фото: Global Look Press
Последние несколько месяцев Никита Михалков не посещает даже мероприятия, к которым причастны его наследники и друзья. Все это вызывает подозрение у публики. В феврале этого года Надежда Михалкова собрала всех друзей и близких в кинотеатре «Художественный» на премьеру своей дебютной картины «Номинация». На этом вечере были все ее родные, кроме отца. Также Никита Сергеевич отсутствовал на таком знаменательном мероприятии, как показ фильма Артема Михалкова «Мистер Нокаут». К сожалению, у режиссера не получилось поддержать никого из своих наследников. Помимо этого, Никита Михалков пропустил свою самую любимую премию «Золотой орел». По словам друзей режиссера, это его карманное мероприятие.
Конечно, Никита Сергеевич пропускает такие важные для близких людей мероприятия неспроста. Режиссер уже давно переживает серьезные проблемы со здоровьем: его беспокоит нога. По данным Woman.ru он перенес 7 операций, 40 часов наркоза и поэтому, возможно, не чувствует в себе сил для посещения светских мероприятий. Помимо того что операции несильно помогли деятелю культуры побороть недуг, так еще и врачи занесли артисту инфекцию. Это только усугубило процесс восстановления.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru