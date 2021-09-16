Из-за отказа вакцинироваться Наталье Ветлицкой пришлось отменить концерты в России
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @n_vetlitskaya
О турне на родине певица мечтала давно, а поклонники с нетерпением ждали музыкального праздника в своих городах и покупали билеты, которые стоили от полутора до 15 тысяч рублей. Ветлицкая призналась, что мысль об отмене концертов в России ее посетила еще весной 2020-го, когда случился первый локдаун, но тогда было принято решение просто перенести запланированные выступления.
Сегодня концертам Натальи не препятствует ничего, кроме необходимости вакцинироваться, о чем звезда 90-х даже слышать не хочет: «Это личное право и личная ответственность каждого — сделать свой выбор без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку», — написала Ветлицкая.
Певица принесла свои извинения за огорчение ценителей ее творчества и добавила: «Для меня это очень неприятная и грустная ситуация, как и для тех, кто планировал прийти и даже прилететь из других стран на концерты, но повлиять на это, к сожалению, я не в силах», — заключила она.
Денежные средства всем купившим билеты будут возвращены.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram