Из-за отказа вакцинироваться Наталье Ветлицкой пришлось отменить концерты в России

Сегодня концертам Натальи не препятствует ничего, кроме необходимости вакцинироваться, о чем звезда 90-х даже слышать не хочет: «Это личное право и личная ответственность каждого — сделать свой выбор без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку», — написала Ветлицкая.

Певица принесла свои извинения за огорчение ценителей ее творчества и добавила: «Для меня это очень неприятная и грустная ситуация, как и для тех, кто планировал прийти и даже прилететь из других стран на концерты, но повлиять на это, к сожалению, я не в силах», — заключила она.

Денежные средства всем купившим билеты будут возвращены.