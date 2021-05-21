Из учителя — в первую леди: как выглядела Брижит Макрон в молодости
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Фото: East News
Им многое пришлось вытерпеть — и от семей, и от друзей, и от окружения. На них показывали пальцем и откровенно усмехались в их адрес... «Но в жизни каждого человека когда-то наступает период, когда все происходившее в последние 20 лет перестанет иметь значение», — так объяснила свое решение уйти от первого мужа нынешняя супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.
Фото: Кадр видео
Брижит родилась в богатой семье в 1953 году: ее родители и предки в нескольких поколениях владели кондитерскими в городе Амьен. Брижит была единственным из шести детей Симоны и Жана Тронье, кто появился на свет уже после войны. Ее молодость пришлась на 1960-е годы. Сейчас о ней можно было бы сказать «золотая молодежь». За хорошие отметки в учебе Брижит получала от матери и отца дорогие подарки (иногда даже ювелирные украшения). Одевалась она по последней моде и была одной из самых ярких девушек в округе.
И когда Брижит исполнилось 20, к ней посватался Андре-Луи Озьер — молодой человек ее уровня и подающий надежды в финансовой сфере. Через год состоялась их шикарная свадьба в местной ратуше.
Брижит всегда обладала свободолюбивым нравом, поэтому время, проведенное в декрете дома в четырех стенах, было не самым ярким периодом в ее жизни.
Когда у супругов Озьер уже родились сын Себастьян (1974) и дочь Лоранс (1977), семья перебралась из Амьена в пригород Страсбурга. В то время Брижит ждала третьего ребенка (дочь Тиффани появилась на свет в 1984 году). Из-за переезда многодетной матери пришлось оставить любимую работу пресс-атташе, зато она получила шанс стать учителем (у Брижит диплом филологического факультета).
Фото: Кадр видео
В 1991 году семья вернулась в родной Амьен. Здесь глава семейства продолжил работать в сфере финансов (он уже был известным банкиром), а его жена устроилась в престижный лицей La Providence. Здесь она преподавала литературу и вела театральный кружок.
В одном классе со старшей дочерью Озьер учился местный вундеркинд, выходец из семьи врачей Эммануэль Макрон. Брижит не преподавала у него литературу, зато он постигал азы театрального искусства под ее началом. А после стал по пятницам посещать частные уроки словесности у мадам Озьер.
Фото: Кадр видео
После премьеры одного из спектаклей, где 15-летний Эммануэль играл пугало, юноша в порыве эмоций поцеловал преподавателя в щеку. С этого момента начался их невероятный и «неправильный» роман.
Амьен — город маленький. И вскоре поползли слухи, что мадам Озьер и сын известных местных врачей, лицеист Эммануэль, слишком много времени проводят вместе. Брижит не нарушала никаких законов, несмотря на юные годы Макрона: во Франции возраст согласия на близость наступает в 15 лет. Когда отношения учителя и ученика длились уже год, о них узнали родители юноши — проболтался его друг.
Разразился громкий скандал. Шокированные родители Эммануэля просили подождать хотя бы его 18-летия. «Ничего не могу вам обещать», — честно призналась Брижит. Тогда юношу «сослали» учиться в Париж под предлогом заботы о его будущем.
Фото: Кадр видео
Несмотря на ссылку юного любовника, его связь с педагогом не прервалась: он каждый день звонил ей из Парижа. И они не могли часами наговориться.
«Он сдержал слово. Уезжая, крикнул, что не оставит меня в покое. И добился своего», — признается много лет спустя Брижит.
Год они прожили в разлуке. К тому времени Макрону уже исполнилось 18. Вскоре учитель стала ездить к любимому в Париж под разными предлогами. И Эммануэль, забыв об учебе, кинулся в омут любви с головой, дважды провалив вступительные экзамены в университет.
О порочной связи взрослой женщины и ее ученика шептался уже весь город. И только тогда об измене жены узнал и Андре-Луи Озьер. Предательство супруги да еще и с подростком, который часто бывал у них в гостях, стало для него страшным ударом, но он его выдержал стойко. Банкир просто ушел из дома, предоставив неверной жене возможность объяснить все уже взрослым детям.
Фото: East News
Страсть влюбленных не угасала следующие 10 лет. Всем назло они были вместе, не замечая косых взглядов в свою сторону. Развод от супруга Брижит Озьер получила только в 2006 году, а через год пошла под венец с молодым избранником. Невесте тогда было уже 54 года, а жениху — 30. Но в этот раз торжество было не таким пышным, как церемония бракосочетания с первым супругом.
На банкете Эммануэль поблагодарил родных и близких за то, что они приняли такую «ненормальную» пару.
Эммануэль окончил-таки престижные колледж и университет, получив степень в сфере делового администрирования. Амбициозный Макрон стремительно строил карьеру в политике. В 2014 году он стал министром финансов Франции и переехал с женой в Париж.
Здесь на них вновь обрушился шквал критики. «24-летняя разница в возрасте бросается в глаза лишь первые минуты. А потом ты видишь людей с одинаковым темпераментом и одинаковыми взглядами на жизнь», — говорят друзья пары.
В 2017-м Макрон победил на выборах президента Франции. В день, когда его объявили национальным лидером, Брижит не стесняясь целовала его перед десятками камер.
Фото: East News
«Мы вместе победили, — сказал тогда о супруге Эммануэль Макрон. — Ее роль в моей жизни теперь будет такой же, как и прежде. Она всегда будет на виду, я не собираюсь ее прятать».
Психологи признают: президент и первая леди — очень гармоничная пара. «Когда она рядом, Макрон ведет себя очень уверенно. Он знает, что если он попытается сделать что-то не то, она его остановит и предостережет. Кроме явной любви, у них явные и другие отношения. Брижит отличный учитель для супруга, который ведет его по жизни», — отмечают они.
Фото: East News
Эммануэль знал, что великовозрастная жена никогда не родит ему детей. Но своими он считает семерых внуков супруги. А они зовут его просто Маню. Дети Брижит со временем приняли ее любовь и поддерживали Макрона во время предвыборной гонки.
Кстати, во время предвыборной кампании, как это часто бывает, в прессе стали появляться провокационные статьи, обвиняющие Макрона в нетрадиционной сексуальной ориентации. Назывались даже имена его якобы партнеров. Но будущий президент и его супруга с достоинством проигнорировали эту грязь.
Брижит сопровождает супруга во всех деловых поездках. На официальных приемах она демонстрирует безупречный вкус. Один из любимых дизайнеров первой леди Франции — Карл Лагерфельд.
Кутюрье даже утверждал, что у мадам Макрон самые красивые ноги в Париже.
Любовь супругов Макрон прошла испытание временем назло всем злопыхателям. Они вместе уже 27 лет. За это время Брижит и Эммануэль убедили всех, что любовь не принимает в расчет ни возраст, ни внешний вид, ни социальное положение.
Фото и видео: Getty Images, East News, youtube-каналы TV Center, Spiegel Geschichte
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