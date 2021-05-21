Из учителя — в первую леди: как выглядела Брижит Макрон в молодости

Брижит родилась в богатой семье в 1953 году: ее родители и предки в нескольких поколениях владели кондитерскими в городе Амьен. Брижит была единственным из шести детей Симоны и Жана Тронье, кто появился на свет уже после войны. Ее молодость пришлась на 1960-е годы. Сейчас о ней можно было бы сказать «золотая молодежь». За хорошие отметки в учебе Брижит получала от матери и отца дорогие подарки (иногда даже ювелирные украшения). Одевалась она по последней моде и была одной из самых ярких девушек в округе.

И когда Брижит исполнилось 20, к ней посватался Андре-Луи Озьер — молодой человек ее уровня и подающий надежды в финансовой сфере. Через год состоялась их шикарная свадьба в местной ратуше.

Брижит всегда обладала свободолюбивым нравом, поэтому время, проведенное в декрете дома в четырех стенах, было не самым ярким периодом в ее жизни.

Когда у супругов Озьер уже родились сын Себастьян (1974) и дочь Лоранс (1977), семья перебралась из Амьена в пригород Страсбурга. В то время Брижит ждала третьего ребенка (дочь Тиффани появилась на свет в 1984 году). Из-за переезда многодетной матери пришлось оставить любимую работу пресс-атташе, зато она получила шанс стать учителем (у Брижит диплом филологического факультета).