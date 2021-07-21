Из супергероя — в пухлого мужичка: что загубило карьеру красавчика из «Мумии» Брендана Фрейзера
Брендан Фрейзер родился в 1968 году в Индиане. Родители его были канадцами и растили четверых сыновей (будущий актер был самым младшим). Семья была благополучной, состоятельной и много путешествовала по разным странам. Эта страсть осталась у Фрейзера на всю жизнь.
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Фото: Global Look Press
В 12 лет Брендан задумался над тем, что хотел бы стать актером. В Лондоне он впервые принял участие в профессиональной театральной постановке в Вест-Энде. Можно считать, что с этого момента он начал свой путь к вершине.
Брендан изучал актерское мастерство в Канаде и США. В 1990-м он окончил Корнишский колледж искусств. А на первые съемки попал в Нью-Йорке. После он перебрался в Лос-Анджелес, чтобы найти себя в крупных проектах.
Первую роль на ТВ Фрейзер получил в 20 лет, он сыграл в сериале друга жертвы убийства. Но его появление на экране было настолько незначительным, что проект не попал в фильмографию актера.
На счету Брендана Фрейзера 68 ролей в кино. И удивителен тот факт, что половина фильмов с треском провалилась в прокате, а за какие-то проекты он получал баснословные гонорары. Его называют одновременно и удачливым, и самым невезучим актером в Голливуде.
В 1992 году на экраны вышли сразу два фильма, в которых Фрейзер исполнил главные роли, — «Замороженный калифорниец» и «Школьные узы». Во время кастинга в первый проект Фрейзер обошел Николаса Кейджа и Джима Керри. Фильм при небольшом бюджете в 7 млн долларов заработал в прокате 40 млн.
Второй проект заявил о себе громко. Режиссер «Школьных уз» Роберт Мэндел пообещал исполнителям главных ролей, что после работы с ним все они станут известными. Так и получилось: Брендан Фрейзер, Мэтт Деймон, Крис О’Доннелл и Бен Аффлек после премьеры проснулись знаменитыми.
Фото: Kinopoisk.ru
Предложения о съемках пошли к Брендану одно за другим. Но все это были сплошь сценарии низкобюджетных картин, которые впоследствии не заслужили похвальных отзывов.
В 1994-м состоялась премьера комедии «Пустоголовые», за роль в которой Брендан получил 1,5 млн долларов. Фильм стал культовым у молодежи, но критики его опять не оценили. Главную роль в проекте должен был исполнить Джон Кьюсак, но он выбыл из съемочной группы из-за большой занятости.
Через год не оправдал ожидания создателей и фильм «Темный полдень». Зато в 1997 году Фрейзер появился в одном из самых популярных своих фильмов «Джордж из Джунглей». В кадре мускулистый и длинноволосый Брендан очаровал киноманок. А картина сделала кассу, заработала в прокате 175 млн долларов против 55 млн, затраченных на производство.
Фото: Â©Beitia Archives/ Global Look press
Стивен Соммерс, приступая к подбору команды для съемок фильма «Мумия», отмечал, что в приключенческом фильме главный персонаж не должен быть серьезным.
Главная роль должна была достаться Леонардо Ди Каприо. Он согласился, но попросил сдвинуть график, так как планировал сниматься в «Пляже».
Из-за него не стали переносить даты начала работы, и роль Рика О`Корннела улетела Фрейзеру. «Мумия» стала темной лошадкой для прокатчиков, никто не мог спрогнозировать ее успех, но он состоялся. При урезанном бюджете и с постоянно меняющимся на ходу сценарием, фильм собрал в прокате 416 млн долларов и стал хитом года.
Гонорары Брендана Фрейзера, исполнившего роль смешного, но и милого супергероя, взлетели до 10 млн долларов.
Фото: Kinopoisk.ru
Фильм стал настолько успешным, что создание второй части не стали откладывать в долгий ящик. «Мумия возвращается» снимали одновременно с фильмом «Ослепленный желаниями». На съемках второго фильма Фрейзер появлялся всего пару раз в неделю, и съемочной группе приходилось колесить за актером по всей стране, пока он работал над продолжением «Мумии». Проект стал самым успешным в карьере актера в начале «нулевых».
Затем вновь его стали преследовать профессиональные неудачи. «Обезьянья кость» не только не понравилась зрителям, но и с треском провалилась по кассовым сборам (заработала всего 7 млн долларов при затратах в 70 млн).
Многие тогда пророчили конец карьере актера. К тому же у него начались проблемы со здоровьем. Во многих фильмах Фрейзер исполнял трюки самостоятельно — сам настаивал на этом. В итоге во время очередных съемок он сломал ребра, повредил оба колена и позвоночник.
Начались осложнения и как следствие борьба с лишним весом. Карьера дала крен.
В последующие годы Брендан Фрейзер восстанавливал здоровье, и худо-бедно у него это получилось. Но шикарных ролей он не видел несколько лет.
В 2004 году состоялась премьера фильма «Столкновение». Критики его хвалили, картина получила три «Оскара» (фильм года, лучший сценарий и лучший монтаж). Но когда обсуждали актерскую игру, упоминали имена других артистов.
Как говорится, беда не приходит одна. Дала трещину и лодка семейной жизни. В 1998-м актер женился на своей давней подруге Эфтон Смит. У них родились трое сыновей. Но вскоре после появления на свет младшего ребенка, в 2007 году, супруги объявили о разводе.
Фото: East News
Брендана Фрейзера подкосила и смерть матери. Он долго не мог оправиться от потрясения, у него развилась сильна депрессия. Развод, потеря близкого человека, проблемы со здоровьем... Эти факторы актер называет виновниками того, что закончилась его карьера в Голливуде.
В 2010-м актера окончательно «утопил» фильм «Месть пушистых», получивший на киносервисах очень низкие оценки. Правда, до этого вышли в прокат «Путешествие к центру Земли» и «Мумия: Гробница Императора Драконов», но они не спасли ситуацию. Во второй серии «Путешествия» главная роль досталась Дуэйну Скале Джонсону, а съемки четвертой «Мумии» и вовсе отменили.
В последующие годы актер появлялся только в сериалах и низкосортных фильмах. В ролях, которые ему доставались в последние годы, в располневшем, неповоротливом и обрюзгшем Фрейзере трудно узнать былого красавчика.
Фото: Кадр фильма
Реанимировать карьеру Брендана Фрейзера взялся Даррен Аронофски. Он пригласил его на главную роль в свой фильм «Кит». Режиссер верит в светлое будущее актера, как когда-то поверил в Микки Рурка, сняв его в «Рестлере».
В ближайшей перспективе должны выйти на экраны четыре фильма со звездой «Мумии». Фрейзер заявил недавно, что справился с душевными страданиями, подлечил болячки. Поэтому в теории возможно его возвращение в достойные проекты.
Фото и видео: Instagram, кадры фильмов, Dave Starbuck, Birdie Thompson, face to face, Jared Milgrim, KPA, Â©Beitia Archives/ Global Look press, East News, Kinopoisk.ru
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