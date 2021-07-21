Из супергероя — в пухлого мужичка: что загубило карьеру красавчика из «Мумии» Брендана Фрейзера

Первую роль на ТВ Фрейзер получил в 20 лет, он сыграл в сериале друга жертвы убийства. Но его появление на экране было настолько незначительным, что проект не попал в фильмографию актера.

На счету Брендана Фрейзера 68 ролей в кино. И удивителен тот факт, что половина фильмов с треском провалилась в прокате, а за какие-то проекты он получал баснословные гонорары. Его называют одновременно и удачливым, и самым невезучим актером в Голливуде.

В 1992 году на экраны вышли сразу два фильма, в которых Фрейзер исполнил главные роли, — «Замороженный калифорниец» и «Школьные узы». Во время кастинга в первый проект Фрейзер обошел Николаса Кейджа и Джима Керри. Фильм при небольшом бюджете в 7 млн долларов заработал в прокате 40 млн.

Второй проект заявил о себе громко. Режиссер «Школьных уз» Роберт Мэндел пообещал исполнителям главных ролей, что после работы с ним все они станут известными. Так и получилось: Брендан Фрейзер, Мэтт Деймон, Крис О’Доннелл и Бен Аффлек после премьеры проснулись знаменитыми.