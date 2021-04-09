Из шоу-бизнеса в политику: звезды, которые могли бы победить в президентской гонке
Фото: picture-alliance.com
После того, как Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом Скала, заявил о желании построить политическую карьеру, журналисты решили узнать, кому из знаменитостей могут довериться избиратели. «Я бы хотел участвовать в президентской гонке в будущем, если бы люди этого хотели», - подчеркнул звезда, женатый за 36-летней Лорен Хашиан. Дуэйн Джонсон признался: будет ли он президентом, зависит только от народа. «Так что я подожду и послушаю, что скажут люди», - подчеркнул он.
Онлайн-опрос, проведенный Piplsay, показал, что Джонсон может рассчитывать на 46% голосов. Американцы сочли, что актрисе Анджелине Джоли явно стоит идти в политику. За нее готовы отдать свои голоса 30% человек, на третьем месте телеведущая Опра Уинфри – 27%, за ней следом идет Том Хэнкс, которого хотят видеть президентом 22% граждан.
Онлайн-опрос проводился со 2 по 4 апреля среди 30 тысяч потенциальных избирателей. Напомним, среди американских знаменитостей есть люди, которые ранее смогли построить успешную политическую карьеру. Среди них Дональд Трамп, Клинт Иствуд, Рональд Рейган, Арнольд Шварценеггер, Джесси Вентура и Аль Франкен и другие.
Фото: picture-alliance.com
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