Из подростка в рыжеволосую красавицу: какой стала Маша Шаталина из «Моей прекрасной няни»

Примечательно, что Катя в школьные годы мечтала стать журналистом, но съемки изменили ее планы не будущее. Первая же и сразу большая роль далась актрисе легко. Дубакина родилась в Севастополе, там ее родители работали некоторое время, а все ее детство прошло в Москве. Девочка росла в творческой атмосфере: училась в колледже музыкально-театрального искусства и художественной школе.

Съемки в стикоме занимали много времени, и юной актрисе пришлось перейти на экстернат. Во время работы над сериалом Екатерина Дубакина подружилась с Анастасией Заворотнюк и другими актерами, и в будущем уже не мыслила себя в иной профессии.