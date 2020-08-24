Из подростка в рыжеволосую красавицу: какой стала Маша Шаталина из «Моей прекрасной няни»
Фото: www.instagram.com/sikoraksa/
Сериал «Моя прекрасная няня», первый сезон которого вышел на экраны в 2004 году, стал первой работой в кино тогда еще юной Екатерины Дубакиной. 13-летняя школьница с легкостью прошла кастинг в проект и получила одну из центральных ролей ситкома.
Фото: Кадр фильма
Примечательно, что Катя в школьные годы мечтала стать журналистом, но съемки изменили ее планы не будущее. Первая же и сразу большая роль далась актрисе легко. Дубакина родилась в Севастополе, там ее родители работали некоторое время, а все ее детство прошло в Москве. Девочка росла в творческой атмосфере: училась в колледже музыкально-театрального искусства и художественной школе.
Съемки в стикоме занимали много времени, и юной актрисе пришлось перейти на экстернат. Во время работы над сериалом Екатерина Дубакина подружилась с Анастасией Заворотнюк и другими актерами, и в будущем уже не мыслила себя в иной профессии.
Фото: Кадр фильма
Уже параллельно съемкам в «няне» Екатерина поступила в Российскую академию театрального искусства, но выбрала не актерский, а режиссерский факультет. В том же году — 2006-м — Дубакины сыграла в фильме Резо Гигиенишвили «Жара» (до него были «Одинокое небо», «Неотложка-2», «Одинокое детство»). Фильмы начинающей актрисы не получили высоких отзывов критиков, но Екатерина начала путь в большом кино.
После Екатерины сыграла в фильме «Немного не в себе», сериале «Светофор» и других.
Фото: Кадр фильма
С 2010 года Екатерина Дубакина играет в Московском театре на Малой Бронной и параллельно снимается в кино.
Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press
Еще 15 лет назад Екатерина и подумать не могла, что станет профессиональной актрисой, с сегодня она нарасхват. Рыжеволосая красавица задействована во многих театральных постановках и снимается в кино. Так, в 2014 году на экраны вышло сразу четыре фильма с ее участием: «Кости», «Красивая жизнь», «Умельцы», «Последний из сарацин». Самым рейтинговым из ее проектов стал сериал «Метод» 2015 года.
Фото: Кадр фильма
Кстати, в театре Екатерина Дубакина реализовалась не только как актриса, но и как режиссер («Квартира Коломбины», «Самоубийцы»). В одном из интервью артистка отметила, что хотела бы сыграть злодейку, но режиссеры видят в ней романтическую героиню.
Екатерина Дубакина активно ведет Instagram, где рассказывает о работе — театре и кино, но о личной жизни не распространяется.
Фото и видео: Instagram Екатерины Дубакиной, Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, кадры и видео сериала «Моя прекрасная няня»
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