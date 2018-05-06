«Из грязи в князи»: обнаженная Любовь Толкалина показала экстравагантное фото

На днях Любовь Толкалина с дочерью Машей отправилась на отдых в Италию. Подписчики Instagram знаменитости ожидали увидеть туристические кадры из Венеции, где планировала отдохнуть актриса, однако фотографии оказались весьма необычными. Недавно Любовь поделилась снимком с бальнеологического курорта Абано-Терме. На фотографии актриса позирует абсолютно обнаженной, а ее стройное тело покрыто лишь лечебной грязью. «Судьба закинула нас на три дня прямо в грязь!!! Мы в Абано термах... в уникальном месте))) буду рассказывать поступательно... а сегодня вот так....», — заинтриговала фолловеров Толкалина.
«Вот красотулька даже в грязи -красотулька!!», «Из грязи в князи (княгини)», «Вам очень идёт новый костюмчик! Главное, как сел👍», «Люба, вы росой и пыльцой наверно питаетесь, такая стройная!», «Фигурка, как у девочки! 👍🏼», «Люба, какая же Вы стройняшка! Молодец!», «Даже в грязи красавица!» — восхитились актрисой фолловеры.
Напомним, пользователи Сети обеспокоены состоянием здоровья 16-летней дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского. На снимке, опубликованном актрисой 1 мая, Маша выглядит слишком худой.
Фото: instagram