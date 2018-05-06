«Из грязи в князи»: обнаженная Любовь Толкалина показала экстравагантное фото

«Вот красотулька даже в грязи -красотулька!!», «Из грязи в князи (княгини)», «Вам очень идёт новый костюмчик! Главное, как сел👍», «Люба, вы росой и пыльцой наверно питаетесь, такая стройная!», «Фигурка, как у девочки! 👍🏼», «Люба, какая же Вы стройняшка! Молодец!», «Даже в грязи красавица!» — восхитились актрисой фолловеры.

Напомним, пользователи Сети обеспокоены состоянием здоровья 16-летней дочери Любови Толкалиной и Егора Кончаловского. На снимке, опубликованном актрисой 1 мая, Маша выглядит слишком худой.

Фото: instagram