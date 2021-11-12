Из Грузии с любовью: Ирина Горбачева поделилась нежными фотографиями с мужем из отпуска

Актриса Ирина Горбачева и ее муж певец Антон Савлепов долгое время скрывали образование их брачного союза, и поклонникам звездной пары лишь оставалось строить догадки и теории о статусе их взаимоотношений. Однако теперь, когда пара открыто призналась всем, что они обручились, то стали активно делиться кадрами с подробностями о совместном времяпрепровождении.

Так, недавно возлюбленные отправились в совместное путешествие — их выбор пал на Грузию.

«- Антоша, это наш первый совместный пост.

Как мило, девочка, кис-кис», — цитируют свой милый семейный диалог супруги под постом в Instagram.

Также Ирина отметила, что питает трепетные чувства к стране и очень рада, что Антон смог разделить с ней эту любовь. «Я так рада, что ты проникся ею», — пишет актриса

Пост подкреплен десятком совместных фотографий возлюбленных. На них пара открыто проявляет чувства друг другу — обнимается, целуется и смеется.

Мимо не смогли пройти и поклонники супругов, они оставляли восторженные комментарии, выражая радость за счастье, которое царит в союзе двух творческих людей.

«Вы такие классные», «Вот, что значит, найти своего человека», «Вы такие замечательные! У Вас будут красивые дети!», — пишут поклонники.