Из гимнастики в кино, а потом — в таксисты: как сложилась судьба популярной в СССР актрисы Ирины Мазуркевич

После фотографии молодой и талантливой актрисы заметил режиссер Александр Митта и пригласил Ирину на кинопробы в фильм «Как царь Петр арапа женил». Но он некоторое время сомневался между ней и другой претенденткой на роль Натальи. И тут свое слово сказал Владимир Высоцкий: он настоял, чтобы режиссер утвердил именно Мазуркевич.

«Я тогда не могла оценить масштаб его личности. Его талант поэта, — вспоминала позже Ирина о Владимире Высоцком. — Я о нем ничего не знала. А он по-простому сразу попросил называть его Володей. Он чувствовал, что я отношусь к нему без корысти. Возможно, поэтому между нами сложились теплые дружеские отношения».