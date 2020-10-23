Из гимнастики в кино, а потом — в таксисты: как сложилась судьба популярной в СССР актрисы Ирины Мазуркевич
Фото: Kinopoisk.ru
В кино Ирина Мазуркевич попала в 16-летнем возрасте. Годом ранее она уехала из родного города Мозырь в Беларуси в Горький, где поступила в театральное училище, решив идти в этом направлении, оставив большой спорт. Но именно ее гимнастическое прошлое помогло получить первую и сразу же значимую роль — юную Мазуркевич утвердили для съемок в фильме «Чудо с косичками», где она сыграла легендарную Ольгу Корбут.
После фотографии молодой и талантливой актрисы заметил режиссер Александр Митта и пригласил Ирину на кинопробы в фильм «Как царь Петр арапа женил». Но он некоторое время сомневался между ней и другой претенденткой на роль Натальи. И тут свое слово сказал Владимир Высоцкий: он настоял, чтобы режиссер утвердил именно Мазуркевич.
«Я тогда не могла оценить масштаб его личности. Его талант поэта, — вспоминала позже Ирина о Владимире Высоцком. — Я о нем ничего не знала. А он по-простому сразу попросил называть его Володей. Он чувствовал, что я отношусь к нему без корысти. Возможно, поэтому между нами сложились теплые дружеские отношения».
После окончания учебы актриса, которая уже блистала в главных ролях в кино («Трое в лодке, не считая собаки», «О бедном гусаре замолвите слово»), оказалась в массовке. Мазуркевич поступила на службу в Театр имени Ленсовета и там в спектакле «Левша» то изображала блоху, то кого-то из толпы (по очереди с женой Михаила Боярского Ларисой Луппиан).
Здесь же, в театре Ирина познакомилась с мужем Анатолием Равиковичем, с которым исполнили главные роли в спектакле «Малыш и Карлсон». В момент встречи ей было всего 18, ему уже 40. Свадьба актеров состоялась в 1980 году, годом позже у них родилась единственная дочь Елизавета.
Фото: Кадр фильма
Параллельно с игрой на театральной сцене Мазуркевич активно снималась в кино. В 1980-е годы она появилась в таких картинах, как «Пятый десяток», «Тайна "Черных дроздов"», «Последний визит», «Жизнь Клима Самгина» и других.
В 1988-м Мазуркевич перешла в Театр комедии имени Николая Акимова, став его главной актрисой. К ролям в кино Ирина всегда относилась избирательно, отказываясь сниматься, если проект ее не заинтересовал.
Фото: Кадр фильма
В начале 1990-х наступил кризис, кино почти не снимали, люди перестали ходить в театр. И в карьере Мазуркевич наступила пауза. Ролей было мало, но некоторые их них — в достойных картинах («Ты у меня одна», «Все будет хорошо»), но денег все равно не хватало. И в это время, чтобы пополнить семейный бюджет, актриса занималась частным извозом. Пассажиры часто узнавали популярную артистку, а она нисколько не смущалась, отмечая, что любая работа достойна уважения.
Фото: Natalya Loginova/ Global Look press
В начале 2000-х Ирина Мазуркевич продолжила играть в кино и на сцене, но уже не так активно, как на пике своей популярности 20-ю годами ранее. За последние два десятка лет она появилась в пят и фильмах.
В 2012 году актриса овдовела и нашла успокоение в семье и отдыхе на даче. «В молодости много работала, мало времени уделяла дочери. Теперь наверстываю упущенное с внуками», — сказала однажды актриса.
Через 7 лет после смерти первого супруга Ирина во второй раз вышла замуж, по заветам покойного мужа, который хотел, чтобы она вновь была счастливой. В 2019 году Мазуркевич вышла замуж за предпринимателя из Санкт-Петербурга Владимира Вайнштейна, с которым познакомилась в социальной сети.
Что же касается творчества, то в 2020 году на экраны выйдут два фильма с актрисой: «Клону — это я!», «Сыгранному верить!».
Фото и видео: Instagram Ирины Мазуркевич, Natalya Loginova/ Global Look press, Kinopoisk.ru, кадры фильмов
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